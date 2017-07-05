Savcılık ile ABD Elçiliği arasında MİT TIR'ları polemiği

ABD Büyükelçiliği, MİT TIR'lari iddianamesiyle ilgili açıklama yaptı. Elçilik, savcılık makamlarınca kendilerine herhangi bir bilgi talebinde bulunulmadığını, Türk yetkililerle temas halinde olduklarını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD Elçiliği'ne yanıt vererek "Bilgi talep yazımızı 15:26'da gönderdik" denildi.

ABD Elçiliği'nin açıklamasında "Savcılık bizden bilgi istemedi. Bu iddiaları destekleyecek bilgi sahibi değiliz. Türk yetkililerle temas halindeyiz." denilmişti.

Durdurulan MİT TIR'larına ilişkin 5. iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Sivil imamlardan Bayram Andaç isimli öğretmenin MİT TIR'larının durdurulmasının ardından ABD Büyükelçiliği'ni ve Başkonsolosluğu'nu aradığı tespit edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan, iddianamade, MİT tırlarının durdurulmasının ardından şüpheli "imam"ların ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğuyla telefon görüşmesi yaptıklarına dair tespitlerin olduğunu belirterek, bu görüşme içeriklerini ABD Başkonsolosluğu'na sorduklarını belirtmişti.