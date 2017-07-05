T24 LogoT24 Logo
Gündem

Savcılık ile ABD Elçiliği arasında MİT TIR'ları polemiği

ABD Büyükelçiliği, MİT TIR'lari iddianamesiyle ilgili açıklama yaptı

05 Temmuz 2017 18:42

ABD Büyükelçiliği, MİT TIR'lari iddianamesiyle ilgili açıklama yaptı. Elçilik, savcılık makamlarınca kendilerine herhangi bir bilgi talebinde bulunulmadığını, Türk yetkililerle temas halinde olduklarını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD Elçiliği'ne yanıt vererek "Bilgi talep yazımızı 15:26'da gönderdik" denildi.

ABD Elçiliği'nin açıklamasında "Savcılık bizden bilgi istemedi. Bu iddiaları destekleyecek bilgi sahibi değiliz. Türk yetkililerle temas halindeyiz." denilmişti.

Durdurulan MİT TIR'larına ilişkin 5. iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Sivil imamlardan Bayram Andaç isimli öğretmenin MİT TIR'larının durdurulmasının ardından ABD Büyükelçiliği'ni ve Başkonsolosluğu'nu aradığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan, iddianamade, MİT tırlarının durdurulmasının ardından şüpheli "imam"ların ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğuyla telefon görüşmesi yaptıklarına dair tespitlerin olduğunu belirterek, bu görüşme içeriklerini ABD Başkonsolosluğu'na sorduklarını belirtmişti.

ETİKETLER

ABD ElçiliğiMİT TIRları davasıelçiliksacılık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24