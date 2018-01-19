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Savcılık, hukuk müşavirinin paylaşımı hakkında soruşturma başlattı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı; CHP'li kadınların elindeki pankartta bulunan yazıların bilgisayar programıyla değiştirildiği, uygunsuz ifadeler içeren fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri

19 Ocak 2018 18:59

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı; CHP\'li kadınların elindeki pankartta bulunan yazıların bilgisayar programıyla değiştirildiği, uygunsuz ifadeler içeren fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Necmi Özen hakkında soruşturma başlattı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Necmi Özen, bir süredir sosyal medyada yer alan, CHP\'li kadınların elindeki pankart üzerindeki yazıların bilgisayar programıyla değiştirildiği fotoğrafı paylaştı. Necmi Özen\'in paylaşımında, CHP Adana Kadın Kolları\'nın kadına yönelik şiddete tepki göstermek amacıyla açtığı pankarttaki \'Kadınlar yaşasın, yaşasın kadınlar\' yazısı yerine, uygunsuz ifadeler yer aldı. Özen\'in paylaşımına, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve birçok partili tepki gösterdi. Cengiz Sarıbay, savcılığı soruşturma açmaya davet etti.
Necmi Özen ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kaldırarak, \"Sosyal medyadan kamuoyuna yansıyan Facebook sayfamdan yapılan paylaşım sehven yapılmıştır. Gece geç vakitte yapılan bu paylaşımı fark ettiğim anda sayfamdan çıkardım. Paylaşım nedeniyle üzüntü duyanlardan daha fazla üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Özür dilerim\" yazdı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Necmi Özen\'in paylaşım nedeniyle resen soruşturma başlattı.

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