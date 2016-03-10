Savcılık Hilafet Konferansı'na inceleme başlattı

Hizb-ut Tahrir örgütünün Ankara’da gerçekleştirdiği Uluslararası Hilafet Konferansı hakkında Laikliğe Çağrı Birlikteliği ve CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan suç duyurusunda bulundu, CHP Ankara milletvekili Şenal Sarıhan ve Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka da soru önergesi verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu da konferansla ilgili inceleme başlattı.

Pazar günü Hizb-ut Tahrir örgütünün Ankara’da düzenlediği “Hilafet hayal mi, yakın bir gelecek mi?” başlıklı Uluslararası Hilafet Konferansı hakkında Laikliğe Çağrı Birlikteliği tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda, konferansın düzenlenmesine izin veren ve yer tahsis eden Vali, Emniyet Müdürü ve Büyükşehir Belediye Başkanı’nın görevden uzaklaştırılarak görevi kötüye kullanmaktan yargılanması istendi.

Ala hakkında suç duyurusu

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan da konferansı düzenleyen Hizb-ut Tahrir örgütü sözde Türkiye Vilayeti Medya Ofisi Başkanı Mahmut Kar, örgüt yöneticileri, Köklü Değişim Dergisi Yayın Kurulu Süleyman Uğurlu, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar ve İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında suç duyurusunda bulundu.