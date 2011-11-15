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Spor

Savcılık hesap dökümlerini istedi

Futbolda Şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul...

15 Kasım 2011 02:00

T24 - Futbolda Şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yazı yazarak, kulübün 2004-2005 ve 2011 yılına ait mali hesaplarına ilişkin dökümleri istedi.

Futbolda Şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yazı yazarak, kulübün mali hesaplara ilişkin bilgi istediği öğrenildi.


İDDİANAME YAZILIRKEN BİLGİ TOPLANMAYA DEVAM EDİLİYOR

Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 31 şüphelinin tutuklu olduğu Şike soruşturmasında sona yaklaşıldı. Bir taraftan yaklaşık bir aydır soruşturmaya ilişkin iddianamesini yazan savcı Mehmet Berk, bir taraftan da bilgi ve belge toplamaya devam ediyor.


FENERBAHÇE’YE HESAP HAREKETLERİNİZİ GÖNDERİN YAZISI

Şike iddialarını soruşturan savcılık, önce Türkiye Futbol Federasyonundan kulüplere ne kadar para ödendiğini sordu. Geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe Spor Kulübüne de bir yazı gönderdi. Fenerbahçe’den 2004-2005 ve 2011 yılı mali hesaplarına ilişkin dökümleri isteyen savcılığın, kulübe o yıllarda ne kadar para girdiği ve bu paraların nerelere harcandığını detaylı bir şekilde inceleyeceği belirttildi.Yazıda, cevabın hızlı bir şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi istenildi.

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