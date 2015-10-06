Savcılık gaz atan polisi kask numarasından sordu; Emniyet, "numaralar kayıtlarda yok" dedi

İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz fişeğiyle gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya’nın yaralanmasına ilişkin olarak bilirkişi raporu yayımlandı. Raporda, biber gazı silahı kullanan iki polisin, savcılığa gönderilen şüpheliler listede yer almadığını ortaya çıktı. Savcılık da bu polislerin kimliklerinin tespit edilip isimlerinin bildirilmesini istedi. İstanbul Emniyeti’nden verilen yanıtta, “bilirkişi raporunda belirtilen A-131-1 ve A132 kask numaralarının İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kayıtlarında bulunmadığı” belirtildi.

Radikal'de İsmail Saymaz imzasıyla yayımlanan habere göre, İstanbul’da Gazi Parkı gösterisine katılan Erdal Sarıkaya’nın yaralandığı 11 - 12 Haziran 2013 gecesine ilişkin kamera görüntülerini inceleyen Ulusal Kriminal Büro, ZET silahı kullanan A-027 ve A-131-1 kask numaralı iki polisin olay yerinde olduklarını fakat İstanbul Emniyeti tarafından savcılığa bildirilen listede yer almadıklarını saptamıştı.

Olaydan bilgisi olan kişinin, “görüntülerde resmi sıfatıyla resmi görülen tek yıldızlı emniyet müdürünün olduğunun düşünüldüğü” vurgulanmıştı. T-176 kask numaralı polis E.T.’nin, görüntülerde, bu müdürün refakat polisi gibi görüldüğü ve bu nedenle “olaydan sorumlu olan ZET’çileri mutlaka tanıdığı” ifade edilmişti. Olayın, B-12-063 kask numaralı ‘Robokop’çu M.K.’nin de içinde bulunduğu beş kişilik ZET timi tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği vurgulanarak, “Olay yerindeki 4-5 ZET’çinin, kendi ekibinde olması nedeniyle tüm ZET’çileri en iyi ve en yakın bilmesi gereken polisin M.K. olduğu” anlatılmıştı. Raporda, o gece Taksim’de yüzlerce Çevik Kuvvet Şubesi personeli ve buna bağlı onlarca ZET’çinin görev yaptığı ve o günün her saatinde muhtelif yerlerde görüldükleri kaydedilmişti. Ve Sarıkaya’nın 11 Haziran 2013’ü 12 Haziran’a bağlayan gece yarısının tam ortasında yaralandığı belirtilmişti.

DHKP/C tarafından öldürülen Savcı Mehmet Selim Kiraz, raporun ardından Emniyet’e yazı yazarak, “gaz fişeği kullanmakla görev personelin tespit edilerek, açık kimlik ve görev yerlerinin bildirilmesini” istedi. Savcı Kiraz’dan sonra dosya iki kez el değiştirdi ve en son, Savcı Hüseyin Kaya da geçen 12 Haziran’da bu talebi yineledi. Emniyet’ten gönderilen yanıtta, olay tarihindeki görev listeleri incelendiğinde, bilirkişi raporunda belirtilen A-131-1 ve A132 kask numaralarının İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kayıtlarında bulunmadığı belirtildi. Ayrıca raporda saptanan kask numaralı personellerin bağlı oldukları gruplarda o gece gaz silahı kullanan personellerin listesi gönderildi.

Emniyet kaynakları; eksik bilgi verilmesinin nedenini, Gezi Parkı gösterileri döneminde kayıtların sağlıklı tutulmayışına bağlıyor. Ayrıca kimi polis memurlarının açılacak bir davadan korunmak için kask numarasını silmiş ya da değiştirmiş olabileceği belirtiliyor.