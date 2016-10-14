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Savcılık: FETÖ, ByLock kullanmayanı örgüte ihanet etmekle suçladı

"ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi"

14 Ekim 2016 15:32

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Evliya Çalışkan, 'FETÖ' tarafından kullanılan ByLock uygulamasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada “ByLock isimli program FETÖ tarafından geliştirilen özellikle 17/25 Aralık sürecinden sonra örgüt elebaşısının ‘Tüm üyeler Bylock üzerinden görüşmeler yapsın. Normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet etmiş olur' talimatıyla örgütün kullanmaya başladığı kriptolu haberleşme programıdır" ifadesi yer aldı.

Sözcü'den Can Özçelik'in imzasıyla yayımlanan (14 Ekim 2016) haber şöyle:

Savcı Çalışkan, ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiyi tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk etti. Çalışkan sevk yazısında, FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğu ve diğer örgütlerden farkını “İstihbarat ve casusluk şebekesi gibi yapılanıp faaliyet göstermesidir” diyerek tanımladı.

Belge ve bilgiler bir havuzda

Kamu kurumlarında çalışan FETÖ üyelerinin elde ettikleri belge ve bilgileri bağlı oldukları kişiler aracılığıyla örgüte aktardıkları belirtilen yazıda şöyle denildi: “Tüm bilgi ve belgeler büyük bir havuzda toplanmakta bu bilgi ve belgeler örgüt tarafından amaca uygun hale getirilip hedef alınan hasım görülen kişi ve kurumlar aleyhine kullanılmaktadır.”
Savcılık yazısında, casusluk şebekesi gibi çalışan FETÖ üyelerinin yasal takipten kurtulmak için özel iletişim ve haberleşme yöntemleri geliştirdiği belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı: “ByLock isimli program FETÖ tarafından geliştirilen özellikle 17/25 Aralık sürecinden sonra örgüt elebaşısının ‘Tüm üyeler Bylock üzerinden görüşmeler yapsın. Normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet etmiş olur' talimatıyla örgütün kullanmaya başladığı kriptolu haberleşme programıdır.”

Sadece örgüt üyesinde

ByLock'un nasıl çalıştığına dair bilgilerin de yer aldığı sevk yazısında, flaş bellekle kurulum dosyasının yüklendiği ifade edilerek şu bilgiler aktarıldı: “Bir şifre oluşturulduktan sonra sistem Türkiye haricinde başka bir ülkenin serveri üzerinden bağlantı sağlayabilmektedir. ByLock üzerinden gönderilen mesajlar gönderildikten sonra alıcı tarafından silinmediği takdirde 24 saat içerisinde sistem tarafından otomatik olarak silinmektedir. Bu programın internet üzerinden kurulumunun mümkün olmayacağı, programa erişimin sadece örgüt üyeleri arasında birbirlerine kurulum dosyasını flaş bellek ve benzeri şekilde dijital ortamda vererek sağlayacağı, ByLock'a FETÖ içinde faaliyet göstermeyen bir kişinin ulaşmasının mümkün olmadığını bize göstermektedir.”

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