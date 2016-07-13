Savcılık Fethullah Gülen'in ABD'den iadesini istedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 'Paralel Yapı' dosyası kapsamında, Fetullah Gülen’in ABD'den iadesi için Adalet Bakanlığı’na yazı gönderdi.

Ankara Başsavcılığı, Gülen'in iadesi için hazırladığı dosyayı Adalet Bakanlığı’na gönderdi.



Savcılığın talep yazısında, ABD'nin iade talebini geri çevirmesinin önüne geçebilmek için siyasi sayılabilecek “örgüt kurmak, yönetmek” gibi suçlamalara yer verilmedi.



sözcü'nün haberine göre; evrak içeriğinde, Gülen’in devlet kurumlarında kadrolaşmak için sınav sorularını çaldırdığı ifade edilerek, “2010 yılı Temmuz ayında yapılan bir sınavda önceden elde edilen sorular Fetullah Gülen’e gönderilmiş ve daha sonra cemaat mensuplarına dağıtımını yapacak kişiye gönderdiği IP numarasından tespit edilmiştir. Şüpheli rüya yoluyla sınav sorularını elde ettiğini iddia etmiştir” denildi.

Gülen’in kişilerin mahrem özel ve gizli bilgilerine “meraklı” olduğu da belirtilen yazıda, verdiği talimatlarla kamu kurumlarındaki elemanları aracılığıyla kişileri usulüne aykırı dinlettiği ve izlettiği, bu yolla elde ettiği bilgileri arşivlediği ve sonrasında bunları şantaj için kullanarak baskıyla iş yaptırdığı öne sürüldü.

DELİLLER ANLATILDI

Yazıda, Gülen hakkındaki deliller de şöyle sıralandı: "Soruşturmada 620 kişi tanıklık yapmıştır. Bu kişiler Gülen’in paralel yapılanmayı yönettiğini, onun emriyle cemaat mensuplarının suç işlediğini anlatmıştır. Şüphelinin emriyle hukuka aykırı dinleme ve izlemeyle ilgili dava dosyaları, raporlar ve davalarda elde edilen birçok belge, itiraf, tespit ortaya çıkmıştır. Gülen’in yönettiği yapı içerisinde yer alan birçok kimse suçlarını ikrar etmiş ve haklarında dava açılmıştır, yargılamaları yapılmaktadır. Türkiye’de mensupları aracılığıyla topladığı ekonomik kaynakları yurt dışına çıkarıp çeşitli organizasyonların finansmanı için kullandığı araştırma raporlarıyla ortaya çıkarılmıştır. Şüphelinin Türkiye’de işlenen suçları organize ettiğine dair kendisinin yayınlattığı sohbet, konuşma ve vaazları bulunmaktadır."