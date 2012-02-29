Savcılık eski Fenerbahçeli Emenike'yi ifadeye çağırdı

T24 - 'Şike' davası kapsamında savcılıktan, Rusya'da forma giyen Emmanuel Emenike'ye çağrı gitti.



'Şike' iddianamesinde adı şüpheliler arasında geçen Sportak Moskovalı futbolcu Emenike'ye savcılıktan çağrı gitti.

Savcılık, Fenerbahçe’de forma giymeden Rusya’ya tranfer olan futbolcuyu, dinlenmesi için 26 Mart’taki duruşmaya çağırdı.

Milliyet'in haberine göre, Spartak Moskova Kulübü’nün Sportif Direktörü Dmitry Popov, kendilerine bu yönde bir çağrı gelmediği açıklaması yaparken, Rus basını, kulübün Emenike için avukatlar tuttuğunu iddia etti.

Ayrıca haberde, Emenike’nin duruşmaya çağrıya uymaması halinde, hakkında tutuklama kararının çıkabileceği ve savcılığın Rusya’dan iade isteyebileceği iddiasına yer verildi.

Geçtiğimiz sezonun başında Karabükspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve adı şike soruşturmaısnda geçen Emenike, sarı lacivertli formayı giymeden Spoartak Moskova'ya transfer olmuştu.