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Savcılık, DTK Kongresi'ne soruşturma açtı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da dün yapılan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) 8'inci Olağan Kongresi'nde eş başkanlıklara Hatip Dicle'nin yurt dışına çıkması nedeniyle HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve Leyla Güven seçilirken, Diyarbakır Cumhuriyet Ba

17 Eylül 2017 15:39

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da dün yapılan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) 8\'inci Olağan Kongresi\'nde eş başkanlıklara Hatip Dicle\'nin yurt dışına çıkması nedeniyle HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve Leyla Güven seçilirken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kongrede, \'terör örgütü propagandası\' yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı.
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır il binasında dün yapılan ve bazı HDP milletvekillerininde katıldığı DTK 8\'inci Olağan Kongresi\'nde, eş başkanlıkları HDP Ağrı milletvekili Berdan Öztür ve mevcut eş başkan eski milletvekili Leyla Güven seçildi. HDP milletvekili Berdan Öztürk, DTK Eş Başkanlığı\'nı yürütürken, geçen yıl yurt dışına çıkan ve bir daha dönmeyen DEP eski Milletvekili Hatip Dicle\'nin yerine seçildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise dün yapılan DTK kongresinde yapılan konuşmalar ve salona asılan terör örgütü PKK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan\'ın fotoğrafı nedeniyle \'terör örgütü propagandası yapıldığı\' iddiasıyla soruşturma başlattı.

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