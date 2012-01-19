-Savcılık Dink kararını temyiz edecek İSTANBUL (A.A) - 19.01.2012 - Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava dosyasına, kararı temyiz edeceğini belirten ''müddeti muhafaza'' dilekçesi sundu. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği olarak 'müddeti muhafaza (süre tutum)' dilekçemizi mahkemeye sunduk. Dosyayı temyiz edebileceğimizi, kararı veren mahkemeye ilettik. Gerekçeli kararı inceleyip, gerekçeleriyle birlikte verilen kararı temyiz edeceğiz. Yazdığımız iddianame ve duruşmada verilen mütalaamız doğrultusunda karar verilmesini talep edeceğiz'' dedi. -Meclis önünde eylem Öte yandan Meclisin Dikmen Kapısı yakınında toplanan grup, ''Asla unutmayacağız, asla affetmeyeceğiz, katillerden hesap soracağız'' pankartı açıp, Hrant Dink'in fotoğraflarını taşıdı. Gruba CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel de destek verdi. KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, çeşitli sloganlar atan grup adına yaptığı açıklamada, cinayetin üzerinden 5 yıl geçtiğini, yargılama süreçlerinin Ermeni halkına, Dink'in ailesine, avukatlarına ve arkadaşlarına hakaret ve yeni bir kurşun gibi olduğunu savundu. ''Ve Hrant'a son kurşun 17 Ocak'taki son duruşmada sıkıldı'' diyen Tombul, bu cinayetleri aklayan, üzerini örten bir adalet mekanizması olduğunu iddia etti. Kürtçe de okunan basın açıklamasının Ermenice metni ise bu dili bilen olmadığı için sadece basın mensuplarına dağıtıldı. ''Sarı Gelin'' türküsünün Ermenice seslendirilmesinin ardından, Meclis önündeki otoparkın bahçesinde bulunan bir ağacın önüne siyah çelenk bırakıldı. Çelengin üstüne bir de ayakkabı koyuldu. Grup daha sonra dağıldı. Öte yandan Adalet Bakanlığının Milli Müdafaa Caddesi'ndeki, boşaltılan eski ek binası önünde toplanan bir grup, Uludere ve Hopa olayları ile kadına yönelik şiddeti ve Hrant Dink kararını, tiyatro gösterisiyle protesto etti.