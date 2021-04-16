Savcılık CHP’nin “Tek Adam AŞ fatura” broşürünün dağıtılması engelledi; gerekçe “tek adam” ifadesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Tek Adam AŞ Fatura" broşürlerinin "tek adam" ifadesi gerekesiyle Zonguldak'ta dağıtılmasının savcılık tarafından engellendiğini belirtti. Akın, "Elektrik ve doğal gaz faturalarında artış yaşanmadı mı? Vatandaşlarımız çağ atlayan faturalardan şikâyet etmiyor mu? CHP olarak vatandaşlarımıza gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Her türlü engellemeye karşın mücadelemiz sürecek" dedi.

Akın, Zonguldak'ta CHP'nin hazırladığı "Tek Adam AŞ Elektrik Faturası" ve "Tek Adam AŞ Doğalgaz Faturası" broşürlerinin dağıltımının engellendiğini aktararak, yaşananlara tepki gösterdi.

ANKA'da yer alan habere göre, savcılığın, "tek adam" ifadesi kullanıldığı gerekçesiyle dağıtımı engellediğini belirten Akın, "Elektrik ve doğalgaz faturalarında yaşanan artışları anlattığımız çalışmaların vatandaşlarımıza dağıtmamız engellenmek isteniyor. Biz gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Zonguldak Gazipaşa Caddesi’nde kurulan stantta broşürlerin dağıtılmasının polisler tarafından engellendiği, çalışmalara katılan parti yöneticilerinin de ifadelerinin alındığı belirtildi. Çalışmalardaki "tek adam" ifadesinde suç unsuru olduğu, parti yöneticilerine de "Bu broşürü siz mi yaptırdınız? Ne amaçla yaptırdınız?" soruları yöneltildiği ve broşürleri dağıtamayacaklarının söylendiği öne sürüldü.

Çalışmanın engellenmesini eleştiren CHP'li Akın, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İktidar, ‘128 milyar dolar nerede?’ diye sorduğumuz zaman rahatsız oluyor. İktidar bunun hesabını vermek yerine partimizin çalışmalarını engellemeye çalışıyorlar. Elektrik ve doğalgaz faturalarında yaşanan artışı anlattığımız broşürlerin Zonguldak’ta dağıtılması engellendi. Parti çalışmalarına katılan arkadaşlarımızın ifadeleri alındı. Neden? Neden rahatsız oluyorsunuz? Elektrik ve doğalgaz faturalarında artış yaşanmadı mı? Vatandaşlarımız çağ atlayan faturalardan şikayet etmiyor mu? CHP olarak vatandaşlarımıza gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Her türlü engellemeye karşın mücadelemiz sürecek."

CHP tarafından hazırlanan broşürlerde, 2014-2021 yılları arasında doğal gaz ve elektrikte yaşanan artışlar karşılaştırılıyor.