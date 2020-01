Savcılık: Çarşı'nın 'yolsuzluk' tezahüratında hakaret yok, siyasî slogan var

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonun ardından statlarda atılan "her yer rüşvet her yer yolsuzluk" sloganına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı çıktı. Savcılık "her yer rüşvet her yer yolsuzluk" sloganın hakaret içermediğini, siyasi slogan olduğunu belirtti.

Eski bakan çocuklarının da adının karıştığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında spor müsabakalarında sık sık atılan "her yer rüşvet her yer yolsuzluk" sloganı yargının gündemine taşındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 27 Aralık 2013 tarihinde Ankara'da 19 Mayıs Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynan spor müsabakasında bazı Beşiktaş taraftarlarının "her yer rüşvet her yer yolsuzluk" sloganı attığı, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nun "Hakaret içeren tezahürat" başlığını taşıyan 14. maddesine aykırı davranıldığı ihbar yazısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Olaya ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "her yer rüşvet her yer yolsuzluk" sloganını hakaret içermediğini belirterek, olaya ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Slogan siyasi

Savcılığın, slogana kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararında, 6222 sayılı Yasanın 14. Maddesinin bir bütün olarak incelenmesi durumunda spor müsabakalarında siyasi slogan atılmasının bir suç olarak düzenlenmediği ifade edildi. Spor müsabakasında herhangi bir takımın taraftarının siyasi ve ideolojik slogan atması durumunda bu eylemin Türkiye Futbol Federasyonu'nun çıkarmış olduğu Futbol Disiplin Talimatnamesi'nde düzenlenen disiplin cezasına konu olduğunu kaydeden savcılık, Gençlerbirliği-Beşiktaş arasında oynan spor müsabakasında Çarşı grubuna ait bazı Beşiktaş taraftarı tarafından atıldığı belirtilen "her yer rüşvet her yer yolsuzluk" sloganının 6222 sayılı Yasanın 14. maddesinde ifade edildiği gibi hakaret içeren slogan olmadığı belirtti. "Her yer rüşvet her yer yolsuzluk" sloganın siyasi amaçlı atılan slogan olduğunu belirten savcılık, olayda 6222 sayılı Yasa kapsamında gerçekleştirilmiş bir suç ve suçlu bulunmadığını ifade etti. Savcılık slogana kovuşturmaya yer olmadığına karar vererek, kararı disiplin işleminde gereğinin takdiri için Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdi.