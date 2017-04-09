Savcılık avukat Levent Pişkin'i müvekkili Demirtaş'ın yazısını Der Spiegel'e taşımakla suçladı!

HDP’nin tutuklu Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile cezaevinde görüşmesinin ardından gözaltına alınan avukat Levent Pişkin hakkındaki iddianame tamamlandı. Pişkin "Demirtaş’ın notunu Der Spiegel dergisi aracılığıyla yayımlattığı" gerekçesiyle suçlanması dikkat çekti. İddianameyi yorumlayan Pişkin, "Bu HDP’ye yönelik saldırıların, Demirtaş ve diğer vekillerin yalnızlaştırılma avukatsız bırakılma politikasının bir sonucudur" dedi.

Evrensel gazetesinden Cansu Pişkin'in haberine göre, HDP’nin tutuklu Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile cezaevinde görüştüğü için 7 Kasım 2016’da gözaltına alınan Avukat Levent Pişkin hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianameyi hazırlayan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Avukat Pişkin’i, müvekkili Demirtaş ile avukatlık kimliğini kullanarak cezaevinde görüşe gitmekle suçladı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 33 sayfalık iddianamede, 5’i tutuklu 12 kişi 'örgüt üyeliği' ve 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla suçlanıyor.

Meslektaşlarıyla yaptığı görüşme 'delil' sayıldı

Hazırlanan iddianamede, avukat Levent Pişkin’in, kendisiyle aynı soruşturmada gözaltına alınan avukat Cahit Kırkazak ile yaptığı telefon görüşmesi de "Örgütsel hiyerarşi içinde telefon irtibatı" olarak değerlendirildi.

İddianamede Pişkin’e yöneltilen suçlama şu şekilde:

"Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile avukatlık kimliğini kullanarak cezaevine görüşe giderek Demirtaş’tan Almanya menşeli Der Spiegel isimli dergide yayımlanmak üzere özellikle Almanya ülkesine ve Avrupa ülkelerine mesajını el yazısı ile şüpheli Kırkazak’ın avukat olması nedeniyle cezaevinden çıkışta herhangi bir sorun olmaması için kendi not defterine yazılması teklifini kabul ederek, Demirtaş’ın tutuklanması ile ilgili olarak uluslararası ortamda gündem oluşturarak, ülkemiz aleyhine uluslararası alanda lobi faaliyetlerinde bulunulmaya çalışılması eylemine katıldığı..."

Avukatlık faaliyeti dolayısıyla suçlanan Pişkin’in, “HDPİstanbul” isimli Whatsapp grubuna kayıtlı olması da suç unsuru sayıldı.

İddianamede savcı, Almanya’da haftalık olarak yayımlanan Der Spiegel dergisinin yapmış olduğu birçok haberin, "Türkiye devletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerdiği, ülkeyi aşağılayıcı, alay edici ve küçük düşürücü asılsız haberler yaptığı, ülke aleyhine kamuoyu oluşturarak uluslararası platformda ülkeyi itibarsızlaştırmayı amaçlayan yayın politikası yürüttüğü"nü iddia etti.

"Halkımızın halklarını savunmaya devam"

Konuya ilgili Evrensel gazetesine konuşan Pişkin, “Bu HDP’ye yönelik saldırıların, Demirtaş ve diğer vekillerin yalnızlaştırılma avukatsız bırakılma politikasının bir sonucudur" dedi. "İddianamede Demirtaş’tan ‘terör örgütü lideri’ diye bahsedilmesi savcının anlayışını ve hukuktan ne kadar uzak olduğunu gösteriyor" diyen Pişkin, "Bu avukatlara yönelik ne ilk ne son saldırı halkımızın haklarını savunmaya ısrarla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Cinsel istismar suçtur" parkatı bile delil oldu

5’i tutuklu 12 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, “örgüt üyeliği” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılanacak olan Avukat Cahit Kırkazak da, Pişkin gibi avukatlık kimliğini kullanarak cezaevine girmekle suçlanıyor. Dosya kapsamında tutuklu yargılanan Mehmet Kocaman’ın telefonunun ana ekran menüsünde, AnfNews, DİHA, İMC TV, Özgür Gündem mobil uygulamalarının olması suç unsuru sayılırken, yine aynı dosyada tutuklu yargılanan Mediha Azra Güllüpınar, Bursa Osmangazi ilçesindeki DBP binası önünde yapılan eylem sırasında taşıdığı dövizlerle suçlanıyor. Güllüpınar, suça konu olan eylemde taşıdığı dövizlerde, “Çocuklara yönelik cinsel istismar insanlık suçudur”, “Bu yıl 23 Nisan’da bir değişiklik yapalım başbakan ve bakanlar cinsel istismara uğrayan çocukların yerine geçsin”, “İstismar var, tecavüz var, bir kereden bir şey olmaz diyen bakan var”, “Tecavüzü aklama Ensar Vakfı kapatılsın” yazıyordu.

Ne olmuştu?

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile cezaevinde görüşen HDP İl Yöneticisi Avukat Levent Pişkin, 14 Kasım 2016’da evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın notunu Der Spiegel dergisi aracılığıyla yayımlatarak Türkiye aleyhine uluslararası alanda lobi faaliyetlerinde bulunulması eylemini organize etmekle suçlanan Pişkin, Bursa Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 2 gün gözaltında kaldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı konarak serbest bırakılmıştı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 5’i tutuklanmıştı.