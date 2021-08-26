Savcılık, AnkaPark için harekete geçti: Gökçek dönemi yöneticileri hakkında bilgi ve belge talep edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden; Mansur Yavaş’ın 801 milyon dolara mal edildiğinin açıkladığı AnkaPark ile ilgili olarak görevden alınan eski başkan Melih Gökçek dönemi yöneticileri hakkında bilgi ve belge talebinde bulunduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 801 milyon dolara mal olduğunu açıkladığı Ankarapark soruşturması için ilk adımı attığı öğrenildi.

Savcılığın, belediyeden; 50 bin TL teminatla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devrinde tedbir kararı alınan park için yapılan mal alım ihaleleri ile ilgili olarak Gökçek döneminin yöneticileri hakkında bilgi ve belge talebinde bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan; Gökçek dönemi hakkında "suç işlemek için teşekkül kurmak" suçu işlendiği iddiasıyla şimdiye kadar verilen yolsuzluk dosyalarının bir kısmının birleştirilerek çatı iddianamesi düzenlenmesi için cumhuriyet başsavcılığına başvurulacağı öğrenildi. (ANKA)

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