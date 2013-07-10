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Savcılık Ali İsmail Korkmaz'ın soruşturmasını ciddiye aldı

Polisten kaçarken kimliği belirsiz kişilerce darp edilen, 20 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz için savcılığın yürüttüğü soruşturma derinleşiyor.

10 Temmuz 2013 20:22

Eskişehir'de katıldığı Gezi Parkı protestoları sonrası birtakım kişilerce darb edilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın bugün saat 11.00 sıralarında yaşam fonksiyonları durdu.

Korkmaz, darp edildiği gün hastaneye gitmiş fakat doktor tarafından 'önce ifade ver' denilerek geri gönderilmişti. Korkmaz'ın darp görüntüleri de ele geçirilmiş fakat 'hasarlı' oldukları ortaya çıkmıştı. Bianet'ten Beyza Kural'ın haberine göre, Savcılık, bu iki olay için soruşturma başlattı.

Tadevi etmeyen doktora soruşturma açıldı

Aile üyeleri Ali İsmail Korkmaz’ın saldırı sonrası gittiği Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde “ifade ver öyle gel”, “eve git” dendiğini anlatmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcılık aynı dosya üzerinden bu hastanede Korkmaz ile ilgilenen doktorlar hakkında da soruşturma açtı. Eskişehir Tabip Odası Başkanı Yılmaz da Korkmaz’ı gören ve müdahale eden hekimlere yönelik inceleme başlattıklarını söyledi. Yılmaz böyle durumlarda tabip odalarının kurumlar hakkında değil ilgili hekimler hakkında inceleme yapabileceğini kendilerinin de Ali İsmail Korkmaz’ı gören, muayene eden, bununla ilgili rapor tutan hekimlere yönelik on beş gün önce inceleme faaliyetini başlattıklarını ifade etti.

Konuyla ilgili bilgi ve belgelerin Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu belirten Yılmaz Kamu Hastaneler Kurumu Genel Sekreterliği’nden on gün kadar önce istedikleri belgelerin ise hala ellerine ulaşmadığını ekledi. Sağlık Bakanlığı'ndan ise, bir soruşturma yürütülüp yürütülemediği yönünde herhangi bir bilgi alınamadı.

'Hasarlı' görüntüleri alan emniyet görevlilerine de soruşturma açıldı

Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne sebep olan dayağı görüntüleyen kamera kayıtları ya kayıp ya da hasarlı çıktı. Savcılık kendisine "hasarlı" olarak getirilen görüntüyü alan emniyet görevlileri hakkında 1 Temmuz'da soruşturma açtı.

Korkmaz’ın failleri hakkındaki soruşturma kapsamında savcı olay yerini gören üç kameranın görüntülerini istemişti. Kameralardan ikisinde kayıt “yok”tu, bir otel kamerasındaki görüntüler ise polislerce hard disklerle alınmıştı.

Korkmaz’ın ağabeyi, otel müdürünün, görüntüleri polislerle birlikte izlediklerini anlattığını belirtmişti. Ancak savcılığa verilen görüntüler açılmadı.

Bilirkişi, görüntülerin kurtarılamayacak şekilde hasar gördüğünü, hard diskteki vidaların tahrip olduğunu bunun emniyete verildikten önce veya sonra mı olduğunun tespit edilemeyeceğini söylemişti.

Savcılık bu bilgi üzerine görüntüleri işyerlerinden teslim alan emniyet görevlileri hakkında soruşturma açtı.

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