Savcılık, Alevileri aşağıladığı söylenen kaymakam hakkındaki şikâyeti işleme koymadı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Kaymakamı Mehmet Türköz hakkında Alevi vatandaşlara yönelik olarak söylediği ileri sürülen “Biz sizin cem yapmanıza tolerans gösteriyoruz, izin veriyoruz. Ama siz çadır kuruyorsunuz. O çadırı kaldıracaksınız artık size toleransımız yok” sözleri nedeniyle hakkında yapılan suç duyurusu savcılıkça işleme bile konulmadı.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, Kahramanmaraş’ta Sivricehöyük köyü Terolar bölgesinde meralarına Suriyeliler için mülteci kampı kurulmasına karşı yapılan eylemler sırasında jandarmanın müdahalesinin ardından köy cemevi yanına kurulan çadır 11 Temmuz günü kaldırılmıştı. Müdahale ile ilgili köy muhtarını arayan Dulkadiroğlu Kaymakamı Türköz’ün “Biz sizin cem yapmanıza tolerans gösteriyoruz. Cemevine misafirlerinizin gelmesine izin veriyoruz. Ama siz çadır kuruyorsunuz. O çadırı kaldıracaksınız. Artık size toleransımız yok” dediği ileri sürülmüştü. İddiayı gündeme taşıyan CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, kaymakamın sözlerinin nefret suçu kapsamında olduğunu savunmuştu. Öztunç, kaymakam Türköz ve Kahramanmaraş valisinin Alevilerden özür dilemesini ve köy halkına yönelik baskıların sona erdirilmesini istemişti.

Kaymakamın söylediği ileri sürülen bu sözler için İstanbul’da yaşayan Meryem Durgun ve Seyit Sönmez isimli vatandaşların yaptığı suç duyurusunda ise 8 Ağustos’ta karar verildi. Kahramanmaraş Başsavcıvekili Kemal Yalçın kaymakamın bu sözlerle “ne şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini veya ibadetlerini aşağıladığının açıklanamadığı” gerekçesiyle şikâyetin işleme konulmadığını bildirdi. Savcılığın herhangi bir soruşturma açmadan doğrudan işleme koymama kararı vermesi dikkat çekti.