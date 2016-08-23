T24 LogoT24 Logo
Gündem

Savcılık, Alevileri aşağıladığı söylenen kaymakam hakkındaki şikâyeti işleme koymadı

CHP'li Ali Öztunç, kaymakam hakkındaki iddiayı Meclis'e taşımıştı

23 Ağustos 2016 10:50

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Kaymakamı Mehmet Türköz hakkında Alevi vatandaşlara yönelik olarak söylediği ileri sürülen “Biz sizin cem yapmanıza tolerans gösteriyoruz, izin veriyoruz. Ama siz çadır kuruyorsunuz. O çadırı kaldıracaksınız artık size toleransımız yok” sözleri nedeniyle hakkında yapılan suç duyurusu savcılıkça işleme bile konulmadı.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, Kahramanmaraş’ta Sivricehöyük köyü Terolar bölgesinde meralarına Suriyeliler için mülteci kampı kurulmasına karşı yapılan eylemler sırasında jandarmanın müdahalesinin ardından köy cemevi yanına kurulan çadır 11 Temmuz günü kaldırılmıştı. Müdahale ile ilgili köy muhtarını arayan Dulkadiroğlu Kaymakamı Türköz’ün “Biz sizin cem yapmanıza tolerans gösteriyoruz. Cemevine misafirlerinizin gelmesine izin veriyoruz. Ama siz çadır kuruyorsunuz. O çadırı kaldıracaksınız. Artık size toleransımız yok” dediği ileri sürülmüştü. İddiayı gündeme taşıyan CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, kaymakamın sözlerinin nefret suçu kapsamında olduğunu savunmuştu. Öztunç, kaymakam Türköz ve Kahramanmaraş valisinin Alevilerden özür dilemesini ve köy halkına yönelik baskıların sona erdirilmesini istemişti.

Kaymakamın söylediği ileri sürülen bu sözler için İstanbul’da yaşayan Meryem Durgun ve Seyit Sönmez isimli vatandaşların yaptığı suç duyurusunda ise 8 Ağustos’ta karar verildi. Kahramanmaraş Başsavcıvekili Kemal Yalçın kaymakamın bu sözlerle “ne şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini veya ibadetlerini aşağıladığının açıklanamadığı” gerekçesiyle şikâyetin işleme konulmadığını bildirdi. Savcılığın herhangi bir soruşturma açmadan doğrudan işleme koymama kararı vermesi dikkat çekti.

ETİKETLER

Savcılıkşikayeti işleme koymadıAlevileri aşağıladığı söylenenkaymakamKahramanmaraş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24