Savcılık, 17 askerin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili kararını verdi

Siirt'te operasyona takviye amacıyla bölgeye giden Jandarma Özel Harekat timini taşıyan Sikorsky S-70 helikopteri'nin Siirt-Şırnak-Van üçgeninde yer alan Herekol Dağı'nda düşmesi sonucu 17 askerin şehit olmasına ilişkin soruşturmayı tamamlayan askeri savcılık takipsizlik kararı verdi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Siirt’in Pervari ilçesi Herekol Dağı Mevkii'nde operasyon bölgesine indirilecek ilk tim için havalanan helikopter 06:55’te havalandı ve 07:12’da planlanan yere ulaştı. Helikopter 07:28’de dönüş yaptı. İkinci timin intikali için havalanan helikopter ile 07:45 gibi irtibat kesildi. Operasyon bölgesinde bulunan ilk tim, ikinci timi getirmek üzere olan helikopter sesinin büyük bir gürültü ile kesildiğini fark etti. Olay bölgesine giden tim, helikopterin düştüğünü gördü.

17 Jandarma Özel Harekât mensubunun şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili, Diyarbakır’da bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı soruşturma başlattı. Ailelerin de yaptığı başvurular sonrası yürütülen soruşturma 3 yıla yakın sürdü. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Siirt 3’üncü Komando Tugayı Komutanı, yapılan hava intikalinin iptali ile ilgili kendisine bir talebin gelmediğini savundu. Kararda adı yer almayan komutan, herhangi bir personeli veya pilotu, olumsuz koşullara karşın göreve gitmeye zorlamasının söz konusu olmadığını kaydetti.

"Kaza, hava değişikliği ile görüş mesafesinin düşmesi neticesinde meydana gelmiş"

Askeri savcılık yürüttüğü soruşturma sonrası, sıralı komutanların sorumlu olduğunu gösterir bir delil veya şüphe bulunmadığına işaret etti. Kararda, “Kaza/kırıma mevsime bağlı olarak gelişen hava değişikliği ile görüş mesafesinin düşmesi neticesinde meydana geldiğinin değerlendirildiği anlaşılmakta” denildi.

Kazada şehit olan askerlerden bir kısmının ailesinin avukatı Mehmet Erkan Aakkuş, "Askeri savcılık üç yıllık soruşturma sonunda helikopterin neden düşmemesi gerektiğini açıklayıp; sıralı ve oorumlu komutanların görevlerini ihmal ettiklerine, mevzuat hükümlerine aykırı haraket ettiklerine dair yeterli delil ve şüphe bulunmadığına, ani değişen hava şartları ve yoğun sisin kazaya neden olduğuna karar vermiş. Komutanlar sıralıdır ama sorumluk vicdana ve adil bir yargılama ile ortaya çıkar" dedi.

"Pilot, hava şartlarının kötü olduğunu bildirmiştir"

Av. Akkuş açıklamasında şunları da dile getirdi: "Soruşturmayı yürüten askeri savcılık bile olay günü helikopterin düştüğü bölgeye helikopter ile hava muhalefeti iniş yapamamıştır. İlk sortiyi yapan, ve ikinci sortide düşen helikopteri kullanan Şehit Pilot Yüzbaşı Anıl Barış Çetin bölgede hava şartlarının kötü olduğu ve uçuş emniyetinin tehlikeye düşmesi durumunda uçuşu keseceğini bildirmiştir. Buna rağmen uçuş konusunda ısrar edildiği makul şüphesi vardır. Ayrıca Hava muhalefeti sebebiyle helikopterin düşmesi de başlı başına bir ceza davası sebebidir. 'Mevsime bağlı olarak gelişen hava değişikliğini ' öngörememek de harekatı planlayan ve harekat emrini verenlerin kusurunu ortaya koyar. Biz askeri savcılığın bu kararına, bir başka komutanlık nezdinde kurulmuş bir askeri mahkemeye itiraz edeceğiz. İtirazın Sonucu kamuoyunu şaşırtmayıp, kamuoyu vicdanını rahatlamayacaktır.