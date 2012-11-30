AKP'li Üstün: Savcılığın gizlilik kararı bizi engelledi

34 kişinin yaşamını yitirdiği Roboski katliamının yıldönümü yaklaşırken, olayı soruşturan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Ayhan Sefer Üstün, "Savcılığın gizlilik kararı bizi engelledi" dedi.

İnceleme Komisyonu'nun Başkanı Üstün savcılığın gizlilik kararına eleştirerek "gizlilik kararından sonra çalışmalarımız aksadı, bilgi akışımız yavaşladı" dedi.

Üstün, "Savcılığın gizlilik kararına kadar hiçbir engel yoktu ancak karardan sonra daha fazla ilerleyemeyeceğimizi anladık ve raporu yazmaya başladık" şeklinde konuştu.

Komisyon, raporunu olayın yıldönümünden önce kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyor.