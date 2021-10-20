Savcılığın, “Adeta hayvan soykırımı yapılmış” dediği Elazığ Belediyesi’ne ait hayvan bakımevinde kediler açlıktan birbirini yemiş!

AKP’li Elazığ Belediyesi’ne ait Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi’nde hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiası mahkemelik oldu. Elazığ Valiliği’nin sorumlu kamu görevlileri hakkında vermediği soruşturma izni, Bölge İdare Mahkemesi tarafından verildi. Eski Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutcugil ve Veteriner Hekim Fikret Gürocak’ın da aralarında bulunduğu dört kişi hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ iddiasıyla Elazığ 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce dava açıldı. 21 Ekim’de görülecek duruşma öncesi ortaya çıkan bilirkişi raporunda, bir kedi yavrusunun açlıktan ölü bir kediyi yediği belirtildi.

Gazete Duvar’dan Ardıl Batmaz imzalı habere göre, iddianamede yer alan 17 Temmuz 2017 tarihli bilirkişi raporunda, “Kedi evinde sağlıklı kedilerin bulunduğunun belirtildiği ancak 3-4 adet ölü kedinin içeride bulunduğu, ölmüş olan kedilerden birinin, sağlıklı bir kedi yavrusu tarafından yenildiği, yine aynı kedi evi içerisindeki kum içerisinde ölü bir hayvanın bulunduğu” tespiti yer aldı.

İlaçların son kullanma tarihi geçmiş

Öte yandan raporda, tedavi için kullanan ilaçlardan bazılarının son kullanma tarihlerinin geçtiği ifade edildi. Tedaviden yeni çıkmış veya hâlâ tedavisi devam eden hayvanların, diğer hayvanlardan daha fazla temizlik, hijyen ve bakıma ihtiyaçlarının olduğuna karşın bu hayvanların barınaktaki en bakımsız ve en kirli bölümde yer aldıkları kaydedildi.

Ölen hayvanlar çöp konteynerlarının yanına bırakılmış

Bilirkişi raporunda bakım ünitesinde bulunan hayvanlara yapılan operasyon, teşhis, tedavi bilgisinin hiçbir şekilde bulunmadığı, barınak içerisinde ölen hayvanların saat sekizde personelin mesaiye başlamasıyla çöp konteynerlerinin yanına bırakıldığı ve belediye ekiplerine haber verilerek oradan uzaklaştırıldığı, ne yapıldığının bilinmediği belirtildi.

Savcılık: Adeta hayvan soykırımı yapılmış

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), davaya katılma talebinde bulunduklarını duyurdu. İlk duruşmanın hâkimin mazereti sebebi ile görülmediğini hatırlatan HAKİM, Elazığ’daki ve tüm barınaklardaki hayvanların hak mücadelesinde dayanışma çağrısında bulundu. Savcılık tarafından sunulan sonuç bölümünde, “Hayvanların akıbetinin meçhul hale getirildiği, adeta hayvan toplama ve imha kampına dönüştürüldüğü, sağlıklı hayvanlarla hasta hayvanların aynı bölümlere konularak sağlıklı hayvanların hastalık kaparak ölmesine ısrarla sebep olunduğu, adeta bir hayvan soykırımı yapıldığı, çok aç olmayan bir kedinin, ölen bir kedinin cesedini asla yemeyeceği, hayvanların pis ortamlarda aç bırakıldıklarından dolayı tüm şüphelilerin sorumlu olduğu” belirtildi. Savcılık, “Şüphelilerin görevlerini kötüye kullanma suçundan cezalandırılmaları, işledikleri kasti suç nedeniyle özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyetleri halinde TCK 53/1 maddesinde sayılan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına karar verilmesini” talep etti.