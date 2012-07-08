Savcılığa gönderilen Predator kayıtlarına TSK yorumu: Faydası yok

Şırnak’ın Uludere İlçesi yakınlarında 34 sivilin TSK’ya ait savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma derinleşiyor. İHA görüntülerinin ardından ABD’ye ait insansız hava aracı Predator’un çektiği görüntüler de savcılığa gönderildi. Savcılığa kayıtlarla birlikte gönderilen bir üst yazıda “Predator görüntülerinin İnsansız Hava Araçları’na katkısı olmamıştır” ifadesi dikkat çekti.

Uludere katliamıyla ilgili soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Nisan 2012 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı’na bir yazı yazarak Predator görüntülerine ilişkin cevap istemişti.

Savcılığın talebine aylar sonra Genelkurmay Başkanlığı’ndan cevap geldi. Genelkurmay, söz konusu Predator’un çektiği görüntüleri soruşturmayı yürüten savcılığa iletti. Savcılığa kayıtlarla birlikte bir “üst yazı” da gönderildi. Yazıda “Predator görüntülerinin İnsansız Hava Araçları’na katkısı olmamıştır” ifadesi dikkat çekti. Yazıya göre hava operasyonunu destekleyen bir görüntü Predator kayıtlarında yok. Savcılık tarafından görüntülerin incelemesinin ardından kaçakçılardan oluşan konvoyu ilk olarak ABD kontrolündeki bir Predator’un tesbit edip etmediği yönündeki iddialar da açıklığa kavuşacak.



Predator’u WSJ duyurmuştu



ABD’de yayımlanan Wall Street Journal gazetesinde kaçakçılarından oluşan konvoyu ilk olarak ABD kontrolündeki bir Predator’un tesbit ettiği ve Amerikalı yetkililerin Türk Genelkurmayı’nı uyardığı yönünde bir haber yer almıştı. Genelkurmay’ın bu habere ilişkin açıklamasında ise şu ifadeler yer almıştı: “Haber gerçeği yansıtmamaktadır. Olayda grubun ilk görüntü tesbiti Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait İnsansız Hava Aracı tarafından yapılmıştır.”



Altı ay geçti hâlâ karanlıkta



Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde 28 Aralık 2011 tarihinde, TSK’ya ait F-16 uçaklarının, kaçakçılık yapan köylüleri bombalaması sonucu aralarında çocuk yaşta gençlerin de bulunduğu toplam 34 kişi hayatını kaybetmişti. Büyük infiale yol açan katliamın üzerinden altı ay’ı aşkın süre geçmesine karşın olayın nasıl gerçekleştiği, bombalama emrinin kimler tarafından verildiği henüz aydınlatılamadı. Olayla ilgili Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma da, TBMM İnsan Hakları Uludere Alt Komisyonu’nun araştırması da tamamlanmış değil.