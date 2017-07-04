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Savcılığa 'canlı bomba değilim' başvurusu: Ben bile kendimden korktum

"Adana'dan arkadaşım aradı, 'sen canlı bomba mısın' diyor"

04 Temmuz 2017 23:48

Sosyal medya üzerinden fotoğrafı ve kimlik bilgileri yayınlanarak canlı bomba olduğu iddia edilen Ahmet Yavaş, babasıyla birlikte önce emniyete ardından savcılığa giderek şikayette bulundu.

Suç duyurusunda bulunduktan sonra İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan inşaat işçisi Ahmet Yavaş, "Yeniçiftlik'e gitmiştim. Ailem aradı, hakkımda her tarafta canlı bomba olarak arandığım yönünde haberler olduğunu söylediler" dedi.

Önce dikkate almadığını daha sonra babasının kendisini ısrarla araması üzerine İstanbul'a döndüğünü belirten Yavaş, "Buraya geldiğimde 200 bin kişilik sayfalarda resimlerimin paylaşıldığını gördüm. 'İstanbul, Bursa dikkat edin kendinize her yerde canlı bomba aranıyor' deniliyordu" diye konuştu.

Bu durumun psikolojisini bozduğunu, tedirginlik yaşadığı için de sokağa çıkamaz hale geldiğini ifade eden Yavaş, "Olay 1 Temmuz'da yaşandı. Dün savcılığa gidip temiz kağıdı aldım. Daha sonra da Vatan'a (emniyet müdürlüğü) giderek böyle bir şeyin asla olmayacağını teyit ettirdik" dedi.

Sosyal medyada dolaşan fotoğrafın kendisinin daha önce kaybettiği pasaport resmi olduğunu belirten Yavaş, bu durumdan müthiş derecede tedirginlik yaşadığını belirterek, Reina saldırganına benzetilerek dövülenleri hatırlattı. Can güvenliğinin olmadığını, beraber çalıştığı insanların da kendisini arayarak, artık çalışmak istemediklerini belirten Yavaş, "Adana'dan arkadaşım aradı, 'sen canlı bomba mısın' diyor. Tekirdağ'da beraber çalıştığım kişi aradı, söylentilere inanmadığını söyledi ama bu aralar iş olmadığını da belirtti" diye konuştu.

"Ben bile kendimden korktum"

Sosyal medya da çıkan resimleri kardeşinden whatsapp üzerinden göndermesini istediğini belirten Yavaş, kardeşinin dahi bu işin ortağı olacağından korktuğu için kendisine fotoğrafı göndermediğini söyledi. Ahmet Yavaş, "Herkes korktu. Ben bile kendimden korktum. Acaba 'böyle birşey nerde yaptım, nerde canlı bomba oldum" diyerek biran için kendisinin bile şüpheye kapıldığını aktardı. Yetkililerden yardım isteyerek bu işe son verilmesini isteyen Yavaş, adını bu işlere karıştıranlardan hesap sorulmasını istedi.

Baba Sıdık Yavaş da, olaydan oğlundan önce haberdar olduğunu belirterek, "Facebook'ta gördüm. Kendisini aradım. Durumu anlattım. Çıkıp gelmesini istedim" dedi. Bu durumdan çok korktuğunu dile getiren Sıddık Yavaş, oğlundan hiç şüphe duymadığını söyledi. (DHA)

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