Savcıların itirazına HSYK’dan ret

Arzu Yıldız\Ankara

17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası HSYK tarafından Çağlayan’dan Bakırköy Adliyesi’ne ‘geçici görevle’ atanan Başsavcı vekili Zekeriya Öz, Kocaeli’ne atanan Başsavcı vekili Ercan Şafak, Sakarya’ya atanan Cihan Kansız, Hatay’da 1 Ocak’ta MİT’e ait tırlarda arama yapmak isterken ‘devlet sırrı’ gerekçesiyle işlem yapamayan Adana TMK.10.Maddesiyle yetkiliyken Adana’ya atanan savcı Özcan Şişman’ın söz konusu atama kararlarına yaptığı itirazlar HSYK 1.Dairesinde görüşüldü.

Görev değişikliğine ilişkin tüm savcıların yaptığı ‘yeniden inceleme’ talebi reddedildi. HSYK 1.Dairesinin ret kararına savcıların itiraz etmesi halinde bu taleplerin HSYK Genel kurulu tarafından değerlendirileceği öğrenildi. Ancak itirazların genel kurul gündemine taşınması için savcılar hakkında yapılan incelemenin ve müfettiş raporlarının sonuçlarının bekleneceği aktarıldı. Öte yandan, yarın Hakimlik ve savcılık görevine başlayacak olan adayların kura çekimlerinin yapılacağı, kura çekimlerinin ardından da önümüzdeki hafta yeni bir kararname hazırlanacağı bildirildi. Kararnamede, mazeret, eş durumu gibi talepleri olan savcı ve hakimlerin de yer alacağı ifade edildi.