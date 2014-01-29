T24 LogoT24 Logo
Gündem

Savcıların itirazına HSYK’dan ret

HSYK, 17 Aralık ve sonrasındaki operasyonları yürütürken görev yeri değiştirilen savcıların 'yeniden inceleme' talebini reddetti

29 Ocak 2014 17:11

Arzu Yıldız\Ankara

17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası HSYK tarafından Çağlayan’dan Bakırköy Adliyesi’ne ‘geçici görevle’ atanan Başsavcı vekili Zekeriya Öz, Kocaeli’ne atanan Başsavcı vekili Ercan Şafak, Sakarya’ya atanan Cihan Kansız, Hatay’da 1 Ocak’ta MİT’e ait tırlarda arama yapmak isterken ‘devlet sırrı’ gerekçesiyle işlem yapamayan Adana TMK.10.Maddesiyle yetkiliyken Adana’ya atanan savcı Özcan Şişman’ın söz konusu atama kararlarına yaptığı itirazlar HSYK 1.Dairesinde görüşüldü.

Görev değişikliğine ilişkin tüm savcıların yaptığı ‘yeniden inceleme’ talebi reddedildi. HSYK 1.Dairesinin ret kararına savcıların itiraz etmesi halinde bu taleplerin HSYK Genel kurulu tarafından değerlendirileceği öğrenildi. Ancak itirazların genel kurul gündemine taşınması için savcılar hakkında yapılan incelemenin ve müfettiş raporlarının sonuçlarının bekleneceği aktarıldı. Öte yandan, yarın Hakimlik ve savcılık görevine başlayacak olan adayların kura çekimlerinin yapılacağı, kura çekimlerinin ardından da önümüzdeki hafta yeni bir kararname hazırlanacağı bildirildi. Kararnamede, mazeret, eş durumu gibi talepleri olan savcı ve hakimlerin de yer alacağı ifade edildi.

 

ETİKETLER

zekeriya özcihan kansızercan şafaközcan şişman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24