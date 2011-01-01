'Savcıların gecikmesinde rolümüz yok'

T24 - Adalet Bakanlığı, ''Deniz Feneri e.V. davasının Türkiye uzantısıyla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarının dosyalarda inceleme yapmak üzere Almanya'ya gönderilmelerinin 2 yılı aşkın süre geciktirildiği'' iddialarıyla ilgili, ''Cumhuriyet savcılarının inceleme yapmak ve delil toplamak üzere Almanya'ya gitmelerinin gecikmesinde Adalet Bakanlığının herhangi bir rolü bulunmadığını'' bildirdi.





Adalet Bakanlığı, ''(Deniz Feneri) adıyla bilinen soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarının dosyalarda inceleme yapmak amacıyla Almanya'ya gönderilmelerinin 2 yılı aşkın süreyle geciktirildiği'' haberleri üzerine yazılı bir açıklama yaptı.



Almanya'da görülen Deniz Feneri e.V davasının Türkiye uzantısıyla ilgili soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldüğü, soruşturma sürecinde bu başsavcılık ile Alman adli makamları arasında çok sayıda karşılıklı adli yardım yazışması yapıldığı ifade edilen açıklamada, Adalet Bakanlığının, iki ülke arasındaki adli yardım taleplerinin ilgili mercilere ulaştırılmasına aracılık etmek dışında hiçbir görev ve yetkisi bulunmadığı vurgulandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alman adli makamlarına yönelik talep ve yazıları geciktirilmeksizin Almanya'ya ulaştırıldığı gibi, Almanya'dan gelenlerin de aynı şekilde bekletilmeksizin bu başsavcılığa gönderildiği belirtilen açıklamada, Almanya'dan gelmesi geciken bazı evrak ve dosyaların gönderilmesinin hızlandırılması için Bakanlıkça zaman zaman tekit (uyarı) yazıları da yazıldığı kaydedildi.



Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Cumhuriyet savcılarının inceleme yapmak ve delil toplamak üzere Almanya'ya gitmelerinin gecikmesinde Adalet Bakanlığının herhangi bir rolü bulunmamaktadır. Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Sözleşmesi uyarınca Cumhuriyet savcılarının Almanya'ya gidebilmeleri için Alman adli makamlarından tarih bildirilmesi beklenmiştir. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden 28 Aralık 2010 tarihinde, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcılığına faksla bir yazı gönderilerek Cumhuriyet savcılarının 5-14 Ocak 2011 tarihlerinde Almanya'da dosya inceleyebilecekleri ve tanık dinleyebilecekleri bildirilmiştir.''



Bunun üzerine üç Cumhuriyet savcısının, bir tercüman ve bir bilgisayar teknisyeniyle birlikte 3 Ocak 2011 Pazartesi günü Almanya'ya gitme taleplerinin, 30 Aralık 2010 tarihli bakanlık oluru ile onaylandığı belirtilen açıklamada, ''Görüldüğü gibi soruşturma süreci ve Cumhuriyet savcılarının Almanya'ya gönderilmesi konusunda Adalet Bakanlığının engelleme ve geciktirme gibi bir tutumu kesinlikle söz konusu değildir'' denildi.



