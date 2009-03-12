Savcıların Ergenekon şeması: 19 kişi yönetiyor

Neyle suçlanıyorlar



11 'Yönetici'nin müebbet hapsi isteniyor

İlkinde 7 'Yönetici' var

Mahkemeyi yorucu günler bekliyor

Başsavcılğın önceki gün gönderdiği iddianame dün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştı. İddianamenin İstanbul Adliyesi’nde CD’ye kaydedilip sanık avukatlarına dağıtılacağı öğrenilirken davanın delil klasörlerinin 240 adet olduğu ifade edildi. Mahkeme tarafından hazırlanacak ve DVD’ye kaydedilecek bu klasörler de avukatlara dağıtılacak.Mahkemenin yeni iddianameyi incelemek için halen devam eden 86 sanıklı davanın duruşmalarına 15 günlük bir ara vermesi bekleniyor. Mahkeme bugün ve yarın duruşmaya devam edecek ve Cuma akşamı ne kadar ara vereceğini açıklayacak.Mahkeme verdiği arada 2. iddianameyi inceleyecek ve iddianamenin kabulü ya da reddi konusunda karar verecek. İddianame kabul edilirse, iki davayla nasıl birleştirileceği konusunda mahkeme daha sonra karar verecek.İddianamede Jandarma Eski Komutanı Emekli Orgeneral Şener Eruygur ile 1. Ordu eski Komutanı Emekli Orgeneral Hurşit Tolon Ergenekon Terör Örgütü’nün hem yöneticisi hem de “liderleri”, aralarında Tuncay Özkan ile Gürbüz Çapan’ın da bulunduğu 10 kişi de örgüt yöneticisi olmakla suçlandı.İlk iddianamede de Doğu Perinçek, İlhan Selçuk, Veli Küçük, Mehmet Fikri Karadağ, Sevgi Erenerol, Muzaffer Tekin ve Kemal Alemdaroğlu yönetici olmakla suçlanmıştı.İddianamede örgüt yöneticisi olmakla suçlanan sanıklar hakkında müebbet hapis cezasının yanı sıra çeşitli suçlamalar da yöneltiliyor. Müebbet hapis cezası, cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ve TC Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs gerekçesiyle isteniyor. Ayrıca sanıklar için örgüt yönetici olmanın yanı sıra hükümete karşı silahlı isyana tahrik, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri kullanmak, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek gibi suçlarla çeşitli hapis cezaları isteniyor:13 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1047 yıl hapis.13 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1047 yıl hapis cezası.Ağırlaştırılmış müebbet, 64 yıl hapis.Ağırlaştırılmış müebbet, 64 yıl hapis.Ağırlaştırılmış müebbet, 24 yıl hapis.Ağırlaştırılmış müebbet, 24 yıl hapis.Ağırlaştırılmış müebbet, 24 yıl hapis.18 yıl hapis.Ağırlaştırılmış müebbet, 31 yıl hapis.Bir ağırlaştırılmış müebbet, 31 yıl hapis.1 ağırlaştırılmış müebbet, 43 yıl hapis.Veli Küçük: Emekli general hakkında 2 ağırlaştırılmış müebbet ve 239 yıldan 524 yıla kadar hapis isteniyor2 ağırlatırılmış müebbet, 512 yıla kadar hapis: 2 ağırlatırılmış müebbet, 524 yıla kadar hapis2 ağırlatırılmış müebbet, 524 yıla kadar hapis2 ağırlatırılmış müebbet, 512 yıla kadar hapis2 ağırlatırılmış müebbet, 524 yıla kadar hapisMüebbet ve 524 yıla kadar hapisMahkeme yeni dava açıldığında delil klasörlerini incelemek için halen devam eden davaya ara vermeyecek. Bu durumda Mahkeme Heyeti, bir yandan duruşmalarına devam ederken diğer yandan yeni davanın klasörlerini inceleyecek.Ergenekon savcıları tarafından hazırlanan ikinci iddianame de, dava başladığında sanıkların yüzüne okunacak. Mahkemeden alınan bilgiye göre, ikinci iddianamenin sanıklarına, 2455 sayfalık ilk iddianame okunmayacak. Mahkeme, ilk iddianameyi, ikinci iddianamede yer alan sanıklara da gönderecek. Bu nedenle duruşmada ilk iddianame okunmayacak. Ancak ilk iddianamenin sanıkları, ikinci iddianameyi de duruşmada dinleyecek. Savcıların ikinci iddianameyi okurken özetlemesi de bekleniyor.Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, ikinci iddianamenin sanıklarının ilk duruşmaya çıkmasının yaklaşık 2 ayı bulması bekleniyor. Mahkemenin bu 2 aylık sürede, ilk davanın sanıklarının savunmalarını bitirmeyi hedeflediği de öğrenildi.Ergenekon’un 2. iddianamesinde savcıların öne sürdüğü iddiaları 240 klasör içerisinde yer alan delillere dayandırdığı öğrenildi. Klasörlerde elde edilen belge ve bilgiler, mahkemelerden istenen dosyalar, telefon dinleme tutanakları ve Türkiye’nin yakın dönemine damga vurmuş çok önemli olaylarla ilgili şok edici belge ve tanık ifadelerin de olduğu iddia edildi.