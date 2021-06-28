Savcılardan Trump'a 24 saat süre

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New York'ta savcılarının eski ABD Başkanı Donald Trump'a, aile şirketine neden soruşturma açılmaması gerektiğine dair argümanlarını sunması için pazartesi günü boyunca 24 saat süre verildiği belirtildi.

The Washington Post'a konuşan kaynaklara göre Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance ve New York Başsavcısı tarafından bir son tarih belirlenmesi, Trump şirketlerine direkt bir "antite" olarak suçlama yöneltilebileceğine dair güçlü bir işaret.

Cuma günü ABD basınında yer alan haberlerde Vance'in 7 gün içerisinde Trump Organizasyonu ve CFO'su Allen Wisselberg'e yönelik suçlamalarını açıklayabileceğini belirtilmişti.

Öngörülerin gerçekleşmesi durumunda Vance, yürüttüğü soruşturma boyunca ilk kez Trump ve ticari işlemlerine suçlama yöneltmiş olacak.

Uzmanlar, Trump Organizasyonu'na karşı hazırlanacak bir iddianamenin banka ve diğer iş partnerleriyle ilişkilerini baltalayarak şirketin iflas etmesine sebep olabileceğini belirtti.

Vance, Trump şirketlerini olası vergi ve sigorta hileciliği, iş belgelerinde sahte beyanlar gibi suçlamalar için inceliyordu.