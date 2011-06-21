-SAVCILARDAN TAHLİYE İSTEMİNE RET TALEBİ İSTANBUL (A.A) - 21.06.2011 - Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcıları Mehmet Ali Pekgüzel ile Nihat Taşkın, ikinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu olarak yargılandıkları sırada milletvekili seçilen Prof. Dr. Mehmet Haberal ile gazeteci Mustafa Balbay'ın tahliye istemlerinin reddini talep etti. Alınan bilgiye göre, Pekgüzel ve Taşkın, tahliye istemlerine ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine sundukları görüşlerinde, Haberal ve Balbay'ın taleplerin reddine karar verilmesini istedi. Savcılar görüşlerinde, ''Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır'' hükmünü içeren Anayasanın 83. maddesinin 2. fıkrasına yer verdi. Görüşlerde, delillerde değişen bir şey olmadığı belirtilerek, suçlamanın Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesinde belirtilen katalog suçlardan olması nedeniyle talebin reddinin istendiği öğrenildi.