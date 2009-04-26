'Savcılara suikast yapılacaktı'

Albay Levent Göktaş’ın ekibi olduğu söylenen subayların, albay tahliye edilmezse savcılara, Poyrazköy'de çıkan silahlarla suikast yapacakları öne sürüldü.



Emniyete gönderilen mail’de cephanelerin tutuklu Albay Levent Göktaş’ın emriyle gömüldüğü öne sürülüyor. Göktaş’ın ekibi olduğu söylenen subayların emir beklediği, eğer albay tahliye edilmezse Ergenekon savcılarına suikast yapacakları iddia ediliyor.



İstanbul Beykoz’a bağlı Poyrazköy’de İSTEK Vakfı’na ait arazide yapılan aramalarda bugüne kadarki en büyük cephanelik ele geçirildi. Cephaneliği ortaya çıkaran ise polise gönderilen bir ihbar e-mail’i oldu. Vatan gazetesi’nden Savaş Akın, bu e-posta mailinin detaylarına ulaştı. Polise gelen bu ihbar mailine göre bu mühimmatlar bomba konusunda uzman subaylar tarafından birliklerinden çıkarıldı. İSTEK Vakfı Başkanı Bedrettin Dalan’ın bilgisi dahilinde de buraya gömüldü. E-mail’deki bilgilere göre bu mühimmatları kullanacak ekip 12 Ocak 2009 tarihinde düzenlenen 10’uncu dalga operasyonunda tutuklanan emekli Albay Levent Göktaş’ın timiydi. İhbara göre, eylem için Göktaş’tan talimat bekleniyordu ve hedefte Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet savcıları vardı.



’Levent Göktaş’ın ekibi’



16 Nisan 2009 tarihinde polise gelen ihbar e-mail’i şöyle: “Size Levent Göktaş hakkında bilgi vereceğim. Bu adamın bir ekibi var. Bu ekip eylem yapmak için ondan talimat bekliyor. Bu ekibin başı ise Levent Bektaş’tır. Diğer elemanları ise Emre Onan, Mustafa Türkan, Ercan Kireçtepe ve Eren Günay’dır. Bu kişiler bomba konusunda eğitimli subaylardır.”



’Dalan’ın da bilgisi var’



“Daha önce çalıştıkları birimlerde elde ettikleri patlayıcıları Bedrettin Dalan’ın Poyrazköy’deki arazisine gömdüler. Daha önce gömü çalışmalarında fark edildiler. Ancak kaçmayı başardılar. Fakat elde ettikleri cephaneyi araziye gömdüler. Bu durumdan Dalan’ın da haberi var. Şimdi bu mühimmat ile Ergenekon adına eylem yapacaklar. Levent Göktaş’ın tahliyesini bekliyorlar. Tahliye edilmezse eylem için harekete geçecekler. Hedeflerinde ise Ergenekon savcıları bulunuyor.” Mektubun geri kalan kısmında ise cephaneliğin gömülü olduğu yerler en ince ayrıntısına kadar tarif ediliyor.



Polis ihbarcıyı arıyor



Polise gelen bu ihbarın aynı kişi tarafından yapılan ikinci ihbar olduğu öğrenildi. Daha önceki ihbarın ise tutuklu şüphelilerden emekli Albay Levent Göktaş hakkında geniş bilgiler içerdiği belirtildi. Ergenekon şüphelileri hakkında bu kadar bilgi sahibi olduğu anlaşılan ihbarcıyı arayan polis, e-postanın bir internet kafeden gönderildiğini tespit etti. Polis ihbarın yapıldığı internet kafeye gelen giden kişileri mercek altına aldı ancak henüz bir bulguya ulaşılamadı.



Mühimmat bulundu



Bu ihbar mektubu üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. İhbarda sözü edilen arazide arama ve kazı çalışması için düğmeye basıldı. Salı günü yapılan çalışmalarda 10 adet lav silahı, 5 adet roketatar, 40’a yakın el bombası ve C-4 patlayıcı ele geçirildi. Mühimmatın ele geçirilmesinin ardından Çarşamba günü de emekli binbaşı Levent Bektaş, Deniz Yarbay Ercan Kireçtepe ve Deniz Binbaşı Emre Onat gözaltına alındı.



Muvazzaf subaylar Merkez Komutanlığı’nda; emekli binbaşı Levent Bektaş ise İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’nde sorgulandı. İşlemleri cuma günü tamamlanan Bektaş, Kireçtepe ve Onat, Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.



Subaylar tutuklandı



Savcılıkça sorgulanan emekli binbaşı Levent Bektaş, Deniz Yarbay Ercan Kireçtepe ve Deniz Binbaşı Emre Onat, tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “terör örgütüne üye olmak”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi” suçlarından tutuklandı. Levent Bektaş, Metris Cezaevi’ne, Ercan Kireçtepe ve Emre Onat ise Hasdal Cezaevi’ne gönderildi.



Günay’ın işlemi sürüyor



İhbar mektubunda ismi geçen ve yurt dışı görevde olan binbaşı Eren Günay önceki gün İstanbul Merkez Komutanlığı’na teslim olmuştu. Günay’ın buradaki işlemleri sürüyor. İsmi geçen son kişi olan yarbay Mustafa Türkan Ecevit’in de yurt dışındaki tatbikat görevinden dönmesi bekleniyor.



Kazılar salıya kadar sürecek



İSTEK Vakfı’na ait Beykoz Poyrazköy’deki arazide salı gününden bu yana yürütülen kazı çalışmaları dün de devam etti. İstanbul Jandarma ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi’ne bağlı ekipler, metal dedektörler, kazma, kürek ve iş makineleriyle alışma yaptı. Yetkililer kazı çalışmalarının Salı gününe kadar süreceğini açıkladı.



Göktaş, 6 Nisan’da ek ifade vermişti



E-mail’de önceki gün tutuklanan subayların Ergenekon soruşturmasının 7 Ocak’taki 10’uncu dalgasında gözaltına alınıp, 12 Ocak 2009’da “terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanan Emekli albay Levent Göktaş’ın ekibi olduğu iddia ediliyor. Göktaş, 6 Nisan’da sürpriz bir şekilde ’Ergenekon’ savcılarına yaklaşık 4 saat ek ifade vermişti.



İşte 5 günde ele geçen cephane



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İSTEK Vakfı’na ait Poyrazköy Keçilik mevkiindeki arazide yapılan kazılarda bugüne kadar ele geçirilen mühimmat listesini açıkladı. İki ayrı noktadan çıkarılan cephane arasında lav silahlarından el bombalarına kadar çok çeşitli mühimmat bulunuyor...



- 15 adet dolu lav silahı



- 7 adet boş lav silahı,



- 14 adet el bombası,



- 24 adet el bombası fünyesi,



- 450 gram C3 patlayıcı madde,



- 7 adet hakem bombası,



- 3 adet gösteri bombası,



- 5 adet bubi tuzağı,



- 2 adet kullanılmış bubi tuzağı,



- 23 adet işaret fişeği,



- 45 adet sis bombası,



- 15 adet aydınlatma fişeği,



- 30 metre uzunluğunda infilaklı fitil (Korteks),



- 38 metre uzunluğunda saniyeli fitil ,



- 3 bin 17 adet çeşitli çaplarda fişek ve



- 1 adet siyah renkli kamuflaj kremi tüpü...



‘C-3 patlayıcılar sadece TSK’da var’



Patlayıcılar konusunda uzman bir emniyet yetkilisi, ele geçirilen C-3’lerle ilgili şunları söyledi: “450 gramlık C-3 çok ciddi bir patlamaya yol açar. Bu askeri bir malzemedir. Sadece devletin silahlı kuvvetlerinde bulunur. Anti personel tank mayınında sadece 60 gramı var. Tamamı infilak ettiğinde 6-7 katlı bir apartmana çok büyük hasar verebilir. Irak’taki otorite boşluğu sırasında PKK’nın eline geçen bu tip patlayıcılar, Güneydoğu’daki operasyonlarda ele geçirilmişti. Ergenekon’dan tutuklanan Fikret Emek’in Eskişehir’deki ailesine ait evde 11 kilogram C-3 bulunmuştu.”

