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'Savcılar 17 Aralık dosyalarını yeniden inceleyecek'

17 ve 25 Aralık dosyalarının soruşturmaya yeni atanacak savcılar belli olduktan sonra onların odalarına taşınacağı iddia edildi

31 Ocak 2014 13:56

17 ve 25 Aralık’ta İstanbul merkezli olarak düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla ilgili dosyaların, yeni atanan savcılar tarafından yeniden inceleneceği öne sürüldü.

Turan Çolakkadı yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’na atanan Hadi Salihoğlu, 193 savcının görev yaptığı Çağlayan Adliyesi’nde 90 savcının görev yerini değiştirdi.

Görev yeri değiştirilen savcılar arasında 17 Aralık operasyonu soruşturmasına bakan savcılar Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç de yer aldı. Kara ve Yüzgeç’in odalarında bulunan dosyalar adliye görevlileri tarafından alındı.

Star gazetesinden Helin Şahin’in haberine göre, dosyalar soruşturmaya yeni atanacak savcılar belli olduktan sonra onların odalarına taşınacak. Görev değişikliklerinin ardından birçok soruşturma dosyasının da yeniden incelemeye alınacağı öğrenildi. 17 ve 25 Aralık dosyaları, yeni atanan savcılar tarafından yeniden incelenecek.

Öte yandan 25 Aralık soruşturma dosyası da TMK Savcısı  İdris Kurt’a verildi. 17 Aralık soruşturmasında Muacet Korkmaz ve Emir Eroğlu’ndan sonra dün de Rüçhan Bayar tahliye edildi. Avukatlarının yaptığı itiraz sonucu tahliye edilen Bayar, Barış Güler ile Reza Zarrab arasında köprü olduğu iddia ediliyordu.

 

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