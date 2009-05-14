Savcıdan suç duyurusu

Beyoğlu'ndaki uyuşturucu operasyonuna ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü hakkında, ''Soruşturmanın gizliliğini ihlal'' ve ''Görevi kötüye kullanma'' iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerinin Kasımpaşa'nın ''Hacıhüsrev'' olarak bilinen İstiklal Mahallesine düzenlediği operasyona ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, il emniyet müdürlüğü hakkında başsavcılığa suç duyuru yaptı.



Savcının, suç duyurusunu, operasyona ilişkin bilgilerin basında yer almasının ardından, ''Soruşturmanın gizliliğini ihlal'' ve ''Görevi kötüye kullanma'' iddialarına dayandırdığı öğrenildi.



Savcılığın başlattığı soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.



Bu arada, operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısının 5 olduğu, bunlar içerisinde kamu görevlisi ile avukat olmadığı da kaydedildi.(AA)

