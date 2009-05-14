T24 LogoT24 Logo
Gündem

Savcıdan suç duyurusu

Beyoğlu'ndaki uyuşturucu operasyonuna ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Emniyet'i hakkında suç duyurusunda bulundu.

14 Mayıs 2009 03:00

Beyoğlu'ndaki uyuşturucu operasyonuna ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü hakkında, ''Soruşturmanın gizliliğini ihlal'' ve ''Görevi kötüye kullanma'' iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerinin Kasımpaşa'nın ''Hacıhüsrev'' olarak bilinen İstiklal Mahallesine düzenlediği operasyona ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, il emniyet müdürlüğü hakkında başsavcılığa suç duyuru yaptı.

Savcının, suç duyurusunu, operasyona ilişkin bilgilerin basında yer almasının ardından, ''Soruşturmanın gizliliğini ihlal'' ve ''Görevi kötüye kullanma'' iddialarına dayandırdığı öğrenildi.

Savcılığın başlattığı soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.

Bu arada, operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısının 5 olduğu, bunlar içerisinde kamu görevlisi ile avukat olmadığı da kaydedildi.(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24