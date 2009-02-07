Savcıdan skandal yazı

Diyarbakır Savcılığı, JİTEM elemanı Aygan’ın PKK’lı olduğunu ve Anter’i de PKK adına öldürdüğünü öne sürdü.



Türkiye’nin, İsveç’te yaşayan eski JİTEM elemanı Abdülkadir Aygan’ın iadesini “Musa Anter’i öldürdüğü” gerekçesiyle istediği ortaya çıktı. İade talebinin bulunduğu belgede Aygan’ın PKK’lı olduğu ve “PKK adına” Musa Anter’i öldürdüğü ileri sürülüyor.



Aygan, geçen hafta, Türkiye’nin iade edilme talebi üzerine gözaltına alınmış ama sonra serbest bırakılmıştı.



Aygan’ın avukatı Gunnar Larsson, Aygan’ın serbest bırakıldığı duruşmada Türkiye’nin iddialarını çok gülünç bulduğunu söyledi.



Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığının, İsveç kurumlarına gönderdiği 21 Ağustos 2008 tarihli iade talepnamesinde, Aziz Turan’ın (Abdülkadir Aygan) “Yasadışı PKK terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde ateşli silahla Musa Anter’i öldürüp Orhan Miroğlu’nu yaralamak suretiyle devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçunu işlediği vurgulandı.



‘PKK’lı değil devlet memuruydum’



Aygan ise, Aziz Turan kimliğinin kendisine JİTEM’de çalıştığı için devlet tarafından verildiğini, Musa Anter’in öldürülmesi sırasında PKK’lı değil devletin memuru olduğunu ve bunu da maaş bordrolarını göstererek ispat edebileceğini söylüyor.



Anter’i PKK’nın değil JİTEM’in öldürdüğünü yineleyen Aygan, Anter’i tanımadığı gibi kendisiyle hiç karşılaşmadığını ve Anter’in vurulduğu sırada olay yerinden en az 1 kilometre uzakta olduğunu ileri sürdü. Türkiye’nin kendisini susturmaya çalıştığını, Türkiye’ye gönderilirse yaşamının tehlikeye gireceğini, gitmemek için her yola başvurabileceğini yineledi.



Aygan, İsveç savcıları veya Türkiye’den gelebilecek savcılara ifade verebileceğini daha önce çok kez dile getirdiğini söyledi.



Avukatı: İşkence görür



Aygan’ın avukatı Gunnar Larsson, Türkiye’nin gönderdiği belgelerde Aygan’ın hükümete ve devlete çalıştığına ilişkin hiç bir bilginin yer almadığına dikkat çekti. Aygan’ın itiraflarından dolayı JİTEM davasının açıldığını duyduğunu belirten Larsson, Aygan’ın Türkiye’de adil yargılanmaya tabi tutulmayacağını ve işkence görme riskinin olduğunu ileri sürdü.



İsveçli savcı doğruladı



İsveç’teki davanın savcısı Jonnie Jakoppson da Türkiye’nin Aygan’ın PKK örgütü adına Anter’i öldürmekle suçladığını ve bu nedenle iadesini istediğini doğruladı.



Aygan’ın devlet memuru olduğunu duruşma sırasında öğrendiğini belirten savcı, Türkiye’nin gönderdiği belgelerde Aygan’ın o zamanlar PKK’lı olduğunun iddia edildiğini söyledi. Savcı, “Aygan’ın Türkiye’ye gönderilmesini istiyor musunuz?” sorusuna “Türkiye’den böyle bir talep geldiği için yasa gereği ben gözaltına alınmasını istemek durumunda kaldım. Türkiye’ye iade edilip edilmeme kararı mahkeme ve hükümete aittir” diyerek yanıtladı. (Evrensel)

