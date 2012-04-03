Savcıdan şiddet mağduruna jet koruma

Adana’da eski eşi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kadına devlet ‘çağrı üzerine koruma’ tahsis etti. Genç kadın şimdi işe de alışverişe de polisle gidiyor.

Vatan'ın haberine göre, Adana’da ölüm tehdidi aldığı için polise ve savcılığa başvuran ancak koruma verilmeyen 29 yaşındaki Senem Ünal, geçen hafta evlenirken üzerine yaptırılan 55 dönüm araziyi geri vermediği gerekçesiyle ayrıldığı eşi Hasan Közig’in pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Yere yatarak saldırıdan yara almadan kurtulan genç kadın, eski eşinin kendisini sürekli tehdit ettiğini bu nedenle 12 kez bağlı bulunduğu polis merkezi, savcılık, valilik ve Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) başvurup koruma talep ettiğini söyledi.

‘Havaya ateş açtım’ dedi

Şikayet üzerine de Hasan Közig gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle eski eşini korkutmak amacıyla havaya ateş ettiğini, hedef gözetmediğini söyleyen Hasan Közig serbest kaldı. Hasan Közig’in serbest bırakıldıktan sonra da kendisini tehdit etmeyi sürdürdüğünü ileri süren Ünal, savcılığa, “Eski eşim beni kesin öldürecek, beni ölmeden koruyun” diye dilekçe verip koruma talep etti. Senem Ünal’ın şikayeti yerinde görülerek “Çağrı Üzerine Koruma” verilmesine karar verildi. Genç kadın, artık bir tehdit ya da tehlike hissettiğinde, günün her anında korumasını arıyor. Sabah işe güvenli bir şekilde gidebilmesi için bağlı bulunduğu Yarbaşı Polis Merkezi’nden 3 polis memuru evinin önüne geliyor. Evden çıkan Ünal, polislerin koruması eşliğinde aracına biniyor.

Kapıdan alıp kapıya bırakıyorlar

Polislerden birisi herhangi bir saldırıya karşılık genç kadının aracına binerken, diğer 2 polis onları takip ediyor. İşe kadar götürülen Ünal, mesai arası ya da iş bitiminde tekrar evine koruma eşliğinde getiriliyor. İstediğinde alışverişe de koruma eşliğinde çıkıyor. Ünal, polislerin kendisini korumasıyla birlikte biraz olsun rahatladığını, aksi takdirde günlerce işe gidemediğini, işten atılma noktasına geldiğini söyledi: “Eski eşim hâlâ aracılar göndererek beni tehdit etmeye devam ediyor. Gönderdiği kişiler ‘Tarlayı ver kurtul, senin için yoksa iyi olmaz’ diyorlar. Hala beni tehdit ediyor.”

Çığlığımı duydular, müteşekkirim

Alışverişe de polislerin eşliğinde giden Senem Üral, artık eşinin tehditlerinden korkmuyor. Genç kadın, yardım çığlığını duyan yetkililere ise müteşekkir: “Yardım talebime kulak veren yetkililere çok teşekkür ediyorum.”

Tehditçi eş Hasan Közig’in, facebook hesabına yazdığı “En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim. Bazıları katil dese de benimkisi nefsi müdafa...” sözleri de dikkat çekici.

Şiddet timi iş başında

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2007 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün başlattığı uygulamayla 40 bin polise aile içi şiddeti önlemeye yönelik eğitim verildi. Eğitim alan polislerin ‘aile uzmanı’ olarak görev yapmaları öngörüldü. Eylül 2011’de Koruma Hizmetleri Yasası’nda yapılan değişiklikle şiddet gören kadınlara eğitim alan polis tarafından koruma verilmeye başlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de bu çerçevede yaptığı düzenlemeyle her ilçeye en az iki memur düşecek şekilde “şiddet timi” kurdu. Aile Uzmanı polisler, kendilerine başvuran mağdurların şikayetlerini değerlendirerek gerektiği durumda “Çağrılı Koruma Hizmeti” verebiliyor. Çağrılı Koruma Hizmetinde ise mağdur kadınlar evlerinden çıktıkları anda polis koruması altına alınıyor.

680 kadın koruma altında

İstanbul’da 680 kadın koruma altında. Emniyet verilerine göre İstanbul’da günde yaklaşık 20-25 kadın, polise “Beni koruyun” diye dilekçe veriyor. Bu dilekçeler değerlendirmelerden geçip gerçekten tehdit altında olduğu kanaatine varılan kadınlara valilik oluruyla koruma polisi veriliyor.