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Savcıdan savcıya: Kıyafetin tacizlikti

Malatya’ya tayin edilen Cumhuriyet Savcısı Aslı Betül Cevizoğlu’nun Sarıyer Adliyesi’nde görev yaptığı

15 Haziran 2011 03:00

T24 - Malatya’ya tayin edilen Cumhuriyet Savcısı Aslı Betül Cevizoğlu’nun Sarıyer Adliyesi’nde görev yaptığı 6 Temmuz 2009’da, kendisine ıslıklı ve sözlü tacizde bulunduğu gerekçesiyle 2 kardeşi polislere dövdürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada, 3 savcı ile 3 polis, 2 avukat ve 4 vatandaş talimatla ifade verdi.

İki savcı, Cevizoğlu’nun karakolda iki kardeşi polislerle birlikte dövdüğünü, bir çerçeveyi de şüphelilerden birinin kafasına vurduğunu kendilerine anlattığını aktardı.

Haberturk'ün haberine göre, olay tarihinde başsavcı vekili olan Fazlı Arslanalp ise “Kendisi o gün nöbetçi savcı olarak görevliydi. Olayı görmedim. Karakoldaki olaydan da bilgim yok. Aslı Hanım’ı adliyeye geldiğinde gördüm.

Ancak kıyafeti mesai saatlerinde giyilebilecek bir kıyafet değildi. Kuralları zorlayan bir kıyafetti. O günkü kıyafeti soruşturma dosyasındaki resimlerden bellidir” dedi. Olay günü karakolda görevli olan polis memurları ise kadın savcının kimseye vurduğunu görmediklerini anlattı.


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