Savcıdan savcıya: Kıyafetin tacizlikti

T24

İki savcı, Cevizoğlu’nun karakolda iki kardeşi polislerle birlikte dövdüğünü, bir çerçeveyi de şüphelilerden birinin kafasına vurduğunu kendilerine anlattığını aktardı.Haberturk'ün haberine göre, olay tarihinde başsavcı vekili olan Fazlı Arslanalp ise “Kendisi o gün nöbetçi savcı olarak görevliydi. Olayı görmedim. Karakoldaki olaydan da bilgim yok. Aslı Hanım’ı adliyeye geldiğinde gördüm.Ancak kıyafeti mesai saatlerinde giyilebilecek bir kıyafet değildi. Kuralları zorlayan bir kıyafetti. O günkü kıyafeti soruşturma dosyasındaki resimlerden bellidir” dedi. Olay günü karakolda görevli olan polis memurları ise kadın savcının kimseye vurduğunu görmediklerini anlattı.