Savcıdan, örnek karar: 'Maşallah' lafına 2 yıl hapis istemi

İnsan Hakları Derneği’nin verilerine göre Türkiye’de her dört saatte bir kadının fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Saldırıya uğrayanların yüzde 85’i ise ya toplumsal baskılar ya da bir sonuç alacaklarına dair umutları olmadığı için şikayette bulunmuyor. Ankara’da Cumhuriyet Başsavcısı’nın kararı ise ezber bozan nitelikte. Ankara’da metro istasyonunda Ezgi U.’yu önce bakışlarıyla taciz eden d ‘maşallah’ şeklinde laf atan kişi 2 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Hürriyet’ten Elvan Yarma’nın aktarımıyla ‘maşallah’ın 2 yıl hapis istemine uzanan hikâyesi şöyle:

Ezgi U. 14 Mayıs 2015’te saat 15:50 sıralarında, dershaneden çıkıp arkadaşının yanına gitmek için Ankara Kızılay metrosundan içeri girer.

Turnikelere varmak üzereyken 31 yaşında, evli ve iki çocuk babası olan şüpheli Ü. Ç. Ezgi’ye rahatsız edici şekilde bakmaya başlar. Sonrasında Ezgi'ye yaklaşır ve “Maşallah” der. Ezgi önce afallar sonra ise “Ne diyorsun sen! Yolda rahat rahat yürüyemeyecek miyiz” diyerek bağırmaya başlar.

Ezgi’nin bağırışını duyan metronun özel güvenliği, Ezgi’ye Ü.Ç.’den şikayetçi olup olmadığını sorar. Ezgi şikayetçi olduğunu söyler ve bunun üzerine Ü.Ç. kaçmak üzereyken yakalanır. Kızılay metrosunun altındaki polis merkezine giderler.

“Taciz etmek için söylemedim, içimden geldi”

Ezgi’nin sözlerine göre şikayetçi olduğu Ü.Ç. o kadar rahattır ki “İki laf ettik diye burada beklemek zorunda mıyım?” diye çıkışır. İfadeleri alınmak üzere Çankaya polis amirliğine giderler. Ü.Ç. ifadesinde daha önce tanımadığı Ezgi’ye “maşallah” dediğini fakat bu sözü onu taciz etmek için değil o anda “içinden geldiği” için söylediğini vurgular. Dosyaya bakan Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya, Ü.Ç.’nin Ezgi’ye rahatsız edici şekilde bakması ve cinsel amaçla “maşallah” demesinin cinsel taciz suçu oluşturduğu kanaatine varır.

Şüpheli Ü.Ç. Türk ceza kanununun 105. maddesine göre 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya para cezası istemiyle yargılanacak.