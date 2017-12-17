Savcıdan liselilere uyarı: Tanımadıklarınızla sosyal medyada yazışmayın

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Cumhuriyet Savcısı Murat Bağlamaç, liseli gençlere uyarıda bulunarak, “Sosyal medyada tanımadığınız insanlarla özel hayatınıza ilişkin bilgi ve fotoğraf paylaşmanız psikolojinizi bozabilir, yaşamınızı etkileyebilir” dedi.

Bursa merkez Nilüfer ilçesi Turhan Tayan Anadolu Lisesi 11\'inci sınıf öğrencileri Bursa Adliye Sarayı’nı ziyaret etti. Bursa Adliye Sarayı Konferans Salonu\'nda öğrencilerle bir araya gelen Bursa Cumhuriyet Savcısı Murat Bağlamaç, gençlerin kadın cinayetleri, dolandırıcılık, duruşmalarda sanıklar ile müştekilerin davranışları, internette olumlu-olumsuz yazışmaların yaratabileceği sıkıntılar, Adli Tıp Kurumunda otopsilerin nasıl yapıldığı gibi çeşitli konularda yönelttikleri soruları yanıtladı. Bir öldürme olayı ardından sanığın takım elbise giyip, kravat takarak hakim önüne çıkması halinde yasaya göre ‘İyi hal’ indiriminden yararlanabileceğini belirten Cumhuriyet Savcısı Murat Bağlamaç, şöyle dedi:

\"Bir cinayet zanlısı duruşmaya gelirken kravat takar ve takım elbise giyer, başını da öne eğer. Hakim, duruşmada toplanan deliller ve sanığın karşılarındaki durumu karşısında \'İyi hal\' uygulayarak, cezasından TCK’nın 62. maddesine göre takdiren 1/6 oranında indirim yapabilir. Tabii ki vahşice işlenen, örneğin Özgecan Aslan’ın cinayetinde sanık ne kadar kravat ve takım elbise giyse de iyi hal indirimi yapılmaz.\"

Bağlamaç, otopsi konusundaki sorular üzerine, \"Şüpheli ölümler veya diğer ölümler sonucunda Adli Tıp morguna kaldırılan cesetler üzerinde kafa ve göğüs açılarak gerekli parçalar alınarak otopsi yapılır” dedi.

PAYLAŞIMLARA DİKKAT

Günümüzün en etkin görüşme araçlarından birinin internet üzerinden yazışmaların olduğuna dikkati çeken savcı Murat Bağlamaç, şöyle konuştu:

“Gençler, sosyal medya hesaplarından kendi aralarında veya yazışırken tanıştıkları kişilerle özel hayatlarına ilişkin bilgiler ve görseller paylaşırken çok dikkatli olmalısınız. Bazı kötü niyetli kişiler paylaştığınız görselleri kullanıp şantaj ve tehditte bulunabiliyor. Paylaşımlarınızın sonu bazen hüsran olabilir. Kız veya erkek daha sonra yaşadıklarını ailesiyle paylaşıyor ama iş işten geçmiş oluyor. Böyle şikayetler bize çok geliyor. Bilgiyar ve cep telefonunuzdan sosyal medya hesaplarınıza girecekseniz, güvenlik ayarlarını mutlaka kontrol edin. Eksiğiniz olursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Bürosu’ndan konu hakkında bilgi alabilirsiniz.\"

TELEFONLA DOLANDIRICILIK

Telefonda kendilerini savcı ya da polis gibi tanıtarak yapılan dolandırıcılıklara da dikkat çeken Savcı Murat Bağlamaç, “Kendilerine savcı ve polis olarak tanıtan kişiler, çeşitli bahanelerle insanları dolandırıyor. Hiçbir zaman polis ve savcı insanlardan para ve ziynet eşyası istemez. Sizler ve ebeveynleriniz böyle dolandırıcılık konularında dikkatli olmalısınız. Böyle bir dolandırıcılıkta hemen emniyet güçlerine haber veriniz” dedi.

Öğrenim gördükleri lisede eşit ağırlıklı eğitim aldıklarını söyleyen öğrenciler, Hukuk fakültesinin de tercih edebilecekleri fakülteler arasında olduğunu, bu nedenle öğretmenlerinin girişimi sonrasında adliyeye gelerek hukukla ilgili bilgiler aldıklarını anlattı. Öğrenciler, daha sonra Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmaları izledi.

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