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Savcıdan "içiciyim" diyen sanığa: Bu kadar kokain 883 günde tüketilir

"İçiciyim" diyen sanığın üzerinde 5 paket halinde 50 gram kokain ile 3 ayrı paket halinde 3 gram esrar bulunmuştu

21 Nisan 2016 23:50

Samsun’da iç çamaşırına sakladığı 50 gram kokain ve 3 gram esrarla yakalanarak tutuklanan 57 yaşındaki Mustafa Özbek mahkeme heyetine, kokaini 1 hafta içinde içmek için satın aldığını söyledi. Savcı, ele geçen kokainin bir kişinin kullanma sınırları içerisinde 833 günde tüketilebileceğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme, sanığı uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

DHA’nın haberine göre, yaklaşık 2 ay önce Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Ankara’dan Samsun’a otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Samsun’a giriş yapan otomobili takibe alan ekipler, Canik İlçesi Gülsan Sanayi Sitesi’nde durdurdu.

Otomobildeki Mustafa Özbek’in yapılan üst aramasında, çamaşırının içinde 5 paket halinde 50 gram kokain ile 3 ayrı paket halinde 3 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, 'satıcı değil içici olduğunu' öne sürdü. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Mustafa Özbek hakkında Samsun 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

 

 

"Burada 4- 5 günde içecektim"

 

Yargılanmasına bugün başlanan sanık Mustafa Özbek, emekli zabıta memuru olduğunu ve Ankara’da medikal firması bulunduğunu belirterek kendini şöyle savundu:

"Tanıklardan H.Ç. adlı şahısı 2 yıldır tanırım. Diğer tanık F.T.’yi de H.Ç. vasıtasıyla tanıdım. Uzun süredir esrar içerim, ancak kokaini bulduğumda içiyorum. Kokaini İstanbul’dan kahveci Ahmet diye birinden 2 bin 500 liraya aldım. Ele geçen uyuşturucuyu da burada içmek için getirdim. İki şahısla daha önce de kokain kullandık. Birlikte içmek için getirdim. Ben Samsun’da 4- 5 gün kalacaktım. Günde 100 gram kokain kullanılabiliyor. Suçsuzum beraatimi istiyorum."

 

Savcı: Bir kişi 833 günde tüketebilir

 

Mahkeme heyeti daha sonra F.T.’yi tanık olarak dinledi. Diğer tanık ise gelmedi. Sanık ifadesinin ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, ele geçen kokain miktarının bir kişinin kullanma sınırları içerisinde 833 günde tüketilebileceğinin belirlendiğini, sanığın uyuşturucu suçundan çok sayıda suç kaydının bulunması nedeniyle uyuşturucu ticaretinden cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Mustafa Özbek’in, ele geçen kokain miktarının fazlalığı nedeniyle uyuşturucu ticareti yaptığına karar verip 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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