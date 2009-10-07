Savcıdan Hülya Avşar açıklaması

Kürt açılımıyla ilgili sözleri nedeniyle oyuncu Hülya Avşar hakkında başlattığı soruşturma takipsizlik kararı veren savcı Ali Çakır, ortaya atılan bazı iddilar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamada, Avşar'a "Türk müsün, Kürt müsün" diye bir soru sorulmadığı ve ünlü oyuncuya programına çıkma sözü verilmediği belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Bakırköy C.Başsavcılığı’nca yürütülen Hülya Avşar ile alakalı soruşturma konusunun, bazı medya kuruluşlarınca içeriğinin saptırılarak; kamuoyunda maksatlı, tasarlanmış ve tarafgir yapıldığına ilişkin kanı oluşturulmak istenmektedir.

C.Savcılarınca başlatılan soruşturmalar, yasal gereklilik olarak resen veya ihbara dayalı olarak yapılmaktadır. Hülya Avşar’ın 24–25 Ağustos tarihlerinde Milliyet gazetesinde yayınlanan söyleşisi, yapılan ihbarlar nedeniyle ele alınarak soruşturmaya değer görülmüştür.

Hülya Avşar’ın ifade vermek üzere Bakırköy Adliyesi’nde kaldığı süre içinde söz konusu söyleşide kullandığı cümleler ve anlatımları esas alınarak sorular yöneltilmiş, verdiği cevaplar ifade tutanağına aynen geçirilmiştir.

İfade sonrası basında yer aldığı üzere; etnik kimliği konusunda “Türk müsün Kürt müsün" şeklinde bir soru asla yöneltilmemiş; kendisiyle televizyon programı yapılacağına dair hiçbir söz verilmemiştir.

Emeklilik talebimin yürütülen soruşturmayla uzaktan yakından alakası bulunmayıp, kişisel düşünce ve kararımın neticesidir.

Soruşturmayı yürüten C.Savcısı olarak sadece yasal sorumluluğumun gereği yerine getirilmiştir. Soruşturmanın siyasal kast ve amaca bağlanarak ele alınması beni rencide etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur "

Avşar'ın sözlerini yalanladı

Hülya Avşar, Bakırköy Adliyesi'nde savcıya verdiği ifadenin ardından gazetecilere, "Kürt müyüm, Türk müyüm tarafı araştırıldı. Ben de 'hem Kürdüm hem Türküm' dedim" demişti.

Avşar ayrıca, savcı Çakır'ı programına konuk edeceğini ve bu konuyu programda da konuşacaklarını, savcının bu talebini kabul ettiğini söylemişti.