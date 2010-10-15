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SAVCIDAN HANEFİ AVCI'YA TAZMİNAT DAVASI İSTANBUL (A.A)

15 Ekim 2010 21:21

-SAVCIDAN HANEFİ AVCI'YA TAZMİNAT DAVASI İSTANBUL (A.A) - 15.10.2010 - Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk, ''Haliç'te yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat'' adlı kitabında, kendisi hakkındaki anlatımları nedeniyle, tutuklu Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.  Savcı Berk'in avukatı tarafından Küçükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Hanefi Avcı'nın ''Haliç'te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat'' adlı kitabındaki gerçeğe aykırı ifadeler nedeniyle, Berk'in, toplumun husumet ve hakaretine maruz bırakıldığı, gerçek dışı tahkir ve tezyif edici, haksız, hukuka aykırı beyan ve isnatlarla açıkça şeref ve saygınlığının rencide edildiği öne sürüldü.  Mehmet Berk lehine 100 bin TL'lik manevi tazminata hükmedilmesi istenen dilekçede, Berk'in kişilik haklarının korunabilmesi için söz konusu kitabın piyasadan toplatılması hususunda tedbir kararı verilmesi talep edildi.

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