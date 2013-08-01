Savcıdan 'Gezi' sorusu: Deniz sizin için ne ifade ediyor?



MLKP örgütüne üyelik iddiasıyla Ankara'da gözaltına alınan ESP üyelerine kişilere savcılık sorgusunda ilginç sorular yöneltildi. Duvarda posteri asılı olan Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan sizin için ne ifade ediyor?

MLKP örgütüne üyelik iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli dün savcılık ve hakimlik sorgusu için Ankara Adliyesi’ne gönderildi. Şüphelilere savcılık sorgusunda, Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin (ESP) gerçekleştirdiği eylemler ile “Gezi Park eylemlerine neden katıldıkları” ve “eylemlere katılma talimatını kimden aldıkları” soruldu.

Radikal'de yer alan habere göre, ESP üyesi 10 kişi, Emniyet sorgusunda, “MLKP terör örgütü üyesi olmak; örgüt adına faaliyette bulunmak, para toplamak; şiddet içerikli eylemlere katılmak, mala zarar vermek” ile suçlandı. Şüphelilere yöneltilen suçlamaların temelinin ESP’nin yasal faaliyetleri olması dikkat çekti. ESP’nin Yüksel Caddesi’nde düzenlediği savaş karşıtı eylem de soruşturma kapsamında ele alındı. Şüphelilere bu eylemde atılan “Askere gitme, kardeş kanı dökme” sloganının ‘amacının ne olduğu’ soruldu.

‘Partine niye gidiyorsun?'

ESP’lilerin Ankara Yüksel Caddesi’nde gerçekleştirdikleri, açlık grevi eylemi, 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingi gibi toplantılar da suçlamalara dayanak gösterilerek, bu eylemlere neden katıldıkları soruldu. Şüpheliler arasında yer alan, ESP Ankara İl Başkanı Fadime Çelebi’ye 19 Aralık 2000’deki ‘Hayata Dönüş’ operasyonunda ölenleri anmak için parti genel merkezinde yapılan toplantıya neden katıldığı da soruldu.

'Deniz ne ifade ediyor sizn için?'

Şüphelilere partinin kadın kollarının üyelerinin Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinde düzenlenen toplantıya Deniz Gezmiş, Mahir Çayan resimlerini neden astıkları da sorularak şöyle denildi: “PSAKD’de yapılan örgütlenme kurultayına katılmak için talimat aldınız mı? Kurultaya katılan şahıslar kimlerdir? Bu şahıslarla örgütsel irtibatınız nedir? Kurultayın yapıldığı yerde duvarda asılı olan, THKO terör örgütünün kurucusu ve lideri Deniz Gezmiş ile THKP/C terör örgütünün kurucusu ve lideri Mahir Çayan sizin için ne anlam ifade ediyor? Açıklayınız.”

Gezi eylemlerine neden katıldınız

Şüphelilere ayrıca Gezi Parkı eylemlerine neden katıldıkları ve katılma talimatını kimden aldıkları yönünde sorular da yöneltildi. Şüpheliler de savunmalarında gerçekleştirdikleri eylemlerinin hepsinin yasal ve parti faaliyeti olduğuna vurgu yaptı. Savcılık sorgusunun ardından Fadime ve Orhan Çelebi çiftinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilirken, 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.