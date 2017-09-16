Savcı'dan eski AYM raportörü Murat Arslan'a "Gündüz insan, gece kurt" benzetmesi

'FETÖ' üyeliği suçlamasıyla iddianame düzenlenen eski AYM raportörü ve YARSAV Başkanı Murat Arslan’ın “Kendisini sosyal demokrat gibi gösterdiği, ancak gerçekte 'FETÖ' üyesi olduğu” belirtildi. Arslan için, “Gündüz insan, gece kurt masal oyuncusu” benzetmesi yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz, "FETÖ'nün yargıdaki yapılanmasına" ilişkin sürdürdüğü soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan YARSAV’ın (Yargıçlar ve Savcılar Birliği) başkanı ve eski Anayasa Mahkemesi raportörü Murat Arslan hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla iddianame düzenleyerek Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. Arslan için 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



YARSAV üyelerinin sosyal demokrat yapıya sahip oldukları hatırlatılan iddianamede, “Murat Arslan’ın da kendisini sol görünümlü, sosyal demokrat bir kişi olarak etrafına tanıttığı bilinmektedir. Bu kişinin sosyal demokrat yapı ile asla ilgisi olmayan Fetullah Gülen yapılanması içerisinde yer aldığını ise sadece ve sadece kendisi ile örgüt adına irtibata geçen diğer örgüt mensuplarının bildiği görülmektedir” iddiasına yer verildi.



Gülen’in ele geçirme talimatının ardından 2008 yılından itibaren örgüt mensuplarının YARSAV’a üye olmaya başladığı anlatılan iddianamede, “Başta Murat Arslan ve diğer şüphelilerin konumunu teşbihte hata olmaz deyişi ile anlatmak gerekirse; bu kişilerin durumu gündüz insan, gece kurt olan masal oyuncusu...” ifadesi yer aldı.

BykLock kullanıcısı

Murat Arslan’n, "FETÖ’nün haberleşme sistemi ByLock"a ilk defa 27 Ağustos 2014 tarihinde girdiği belirtilerek, “130304 ID kullanıcısının kullanıcı adı, şifre ve Kazım Uslu’nun beyanları da nazara alındığında bu ByLock kullanıcısının şüpheli Murat Arslan olduğu anlaşılmaktadır” denildi.