Savcıdan Emrah Serbes'in ehliyetine 3 yıl boyunca el konulsun talebi

İzmir'de 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı trafik kazası nedeniyle tutuklanan yazar Emrah Serbes hakkında hazırlanan ek iddianamede savcı, Serbes'in hapis cezasını tamamlamasının ardından ehliyetine 3 yıla kadar el konulmasını talep etti.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlandıktan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianameye ek yapan savcılık, cezasının infazından sonra Serbes'in ehliyetine 3 aydan 3 yıla kadar el konulmasını talep etti.

İddianamede, "Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkumiyet halinde üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar" bilgileri yer aldı.

Buna göre Serbes'in hapis cezasını çektikten sonra ne kadar süreyle ehliyetine el konulacağına yargılanacağı 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karar verilecek.

İzmir-Aydın otoyolunda 22 Eylül'de Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru, tutuklanmıştı. Emrah Serbes, Torbalı Cumhuriyet Savcılığının Doğru'nun emniyet kemeri izi tespiti için aldığı karar ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden araçların ortalama hızının tespiti için gişelere giriş saatleri ve sürücülerinin kim olduğunun belirlenmesi için güvenlik kamera görüntülerini istemesi üzerine otomobili kendisinin kullandığını söyleyerek 28 Eylül'de teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı.

Serbes hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.