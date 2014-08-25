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Savcıdan Beşikçioğlu’na 1 yıllık zorunlu uyuşturucu tedavisi

Şüphelileri arasında Kağan Urgancıoğlu, Umut Karadağ gibi ünlü oyuncuların bulunduğu ‘uyuşturucu’ soruşturması tamamlandı

25 Ağustos 2014 16:54

Arzu Yıldız

Şüphelilerin arasında ünlü oyuncuların da bulunduğu “uyuşturucu” soruşturması tamamlandı. Savcı, tamamladığı iddianameyi mahkemeye gönderirken “Behzat Ç.” dizisindeki başrolüyle bilinen oyuncu Erdal Beşikçioğlu’na bir yıl zorunlu uyuşturucu tedavisi verdi.

Aralarında ünlü sanatçılarında olduğu şahıslara yönelik uyuşturucu ticareti yapmak, satmak, bulundurmak iddiasıyla geçtiğimiz aylarda yapılan operasyonla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılıkla Bürosu’nda görevli savcı Abdulvahap Yaren tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Ayhan Berk Hakman, "Kaçak" dizisi oyuncularından Kağan Urgancıoğlu ve Fatih Katırcı, Ferhat Aktaş, Eray Başçoban, Selim Ünlü ve "Tatar Ramazan" dizisinde “Abdurahman Çavuş” rolünü oynayan Umut Karadağ, set ekibinden Salih Tolga TosunGörkem Türkeş şüpheli olarak yer aldı.

Savcı, soruşturma kapsamında sorgulanan ve 12 Haziran’da “Uyuşturucu kullanmıyorum” açıklamasını yapan sanatçı Erdal Beşikçioğlu’na 1 yıl zorunlu uyuşturucu tedavisi  verdi. Savcı, iddianamede “şüpheliler” arasında saymadığı Beşikoğlu hakkındaki soruşturmayı 5 yıl süre ile erteledi. Beşikçioğlu, 5 yıllık denetimli serbestlik süresi içerisinde 1 yıl tedavi görecek.

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