-Savcıdan "KCK davası başka ilde görülsün" talebi DİYARBAKIR (A.A) - 25.08.2011 - Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK davasında Cumhuriyet Savcısı Levent Kaya, davanın başka bir ilde görülmesine ilişkin hazırladığı mütalaayı mahkemeye sundu. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 27. duruşmasına tutuklu sanıklardan Nizamettin Onar katıldı. Mahkeme Başkanı Menderes Yılmaz, diğer tutuklu sanıklar Zeynel Mat, İhsan Seviktek, Abdurrahim Tanrıverdi, Adnan Bayram ve Veysi Akar'ın Bingöl M Tipi Cezaevi'nde bulunduğunu belirtti. Duruşmada, Savcı Levent Kaya hazırladığı mütalaasını okuyarak, mahkemeye sundu. Kaya mütalaasında, 27 duruşmadır süren yargılama sürecinde sanıkların Kürtçe savunma taleplerinin mahkemece ''dosya kapmasındaki tüm sanıkların eğitim ve sosyal konumları itibariyle Türkçe bildikleri ve savcılık aşamasındaki savunmalarını Türkçe yaptıkları gerekçesiyle'' kabul edilmediğini hatırlattı. Mahkemenin, ayrıca sanık sayısının fazlalığı nedeniyle duruşmaya sanıkların toplu halde getirilmelerinin yargılamayı geciktireceği, bu nedenle sanıkların duruşmaya gruplar halinde getirilmesinin kararlaştırması üzerine sanık avukatlarının mazeret bildirmeden duruşmalara katılmamaya başladığına işaret eden Kaya, baronun kullandığı Otomatik Avukat Atama Sistemi'nde (OCAS) mahkemenin avukat görevlendirmesi yapmak için kullandığı şifrenin planlı olarak değiştirildiğini, bu nedenle müdafi atamasının engellendiğini bildirdi. Kaya, sanık avukatlarının örgütlü olarak görevlerini yerine getirmediğini, bu nedenle yargılanmanın bu şekilde yapılmasında zorluk yaşanacağını vurgulayarak, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 19. maddesinde yer alan ''Yetkili hakim veya mahkeme, hukuki veya fiili sebeplerle görevini yerine getiremeyecek halde bulunursa; yüksek görevli mahkeme, davanın başka yerde bulunan aynı derecede bir mahkemeye nakline karar verir'' hükmü uyarınca, davanın başka bir ile nakledilmesini ve bunun için dosyanın Yargıtay'ın ilgili ceza dairesine gönderilmesini talep etti. Söz alan sanık avukatları Selçuk Kozağaçlı ve Cihan Aydın da, ana dilde sorgu yapılmasının yargılamayı uzatmayacağını savunarak, ''Nakil talibine ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep ediyoruz'' dedi. Mahkeme heyeti, verdiği kısa ardından duruşmayı erteledi. -İstenen cezalar- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianamede, aralarında bağımsız milletvekili seçilen Selma Irmak ve Kemal Aktaş ile YSK tarafından milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin de bulunduğu 104'ü tutuklu 152 sanık hakkında ''devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', ''terör örgütü üyesi ve yöneticisi olma'' ve ''terör örgütüne yardım ve yataklık etme'' suçlarından 15 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları isteniyor. Hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa Sorumlusu Sabri Ok'un ilk şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, kapatılan Demokratik Toplum Partisinin (DTP) 28 yöneticisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de aralarında bulunduğu 12 belediye başkanı, 2 il genel meclisi başkanı ile 2 belediye meclisi üyesi de zanlılar arasında bulunuyor. Davada 26'sı kadın 104 tutuklu sanık arasında Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay, Diyarbakır'ın Kayapınar Belediye Başkanı Zülküf Karatekin, Şırnak'ın Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı Ethem Şahin ve Viranşehir Belediye Başkanı Leyla Güven, Mardin'in Kızıltepe Belediye Başkanı Ferhan Türk'ün yanı sıra kapatılan DTP'nin eski genel başkan yardımcıları Kamuran Yüksek ve Bayram Altun ile eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Şimşek, İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey, eski Dicle Belediye Başkanı Abdullah Akengin, eski Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, eski Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin, eski Ergani Belediye Başkanı Nadir Bingöl, DİSKİ Genel Müdürü Yaşar Sarı, Ramazan Dede ve Abbas Çelik bulunuyor.