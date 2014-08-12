Savcıdan '17 Aralık operasyonunun mali boyutunu araştırın' talimatı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından Kayseri’de ikamet eden Elif Sarar isimli bir vatandaşın 22 Ocak 2014’te yaptığı suç duyurusu üzerine 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını yürüten polisler hakkında soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

Savcı Serdar Coşkun tarafından yürütülen soruşturmada, şikayetçi Elif Sarar’ın dilekçesinde geçen 17 Aralık operasyonunun Türkiye’ye maliyeti konusundaki hususların araştırılması yönündeki talep üzerine emniyete talimat yazısı yazdığı öğrenildi.



Sarar’ın 22 Ocak’ta Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçenin görevsizlikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlarına oradan da yetkisizlikle Anayasal Düzene Karşı işlenen Suçlar bürosuna gönderildiği öğrenildi.



Dilekçede, şikayetçi Sarar’ın 17 Aralık operasyonunun Türkiye’ye maliyetinin araştırılması talebi üzerine savcı Serdar Coşkun’un operasyonun maliyeti konusunda araştırılma yapılması için bakanlıklarla ve ilgili birimlerle yazışma yaptığı öğrenildi.

Dilekçede ayrıca araştırılması istenen talepler şöyle sıralandı:

“Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı, yürütme , kolluk, askeri ve sivil kurum ve organlarına sızmış illegal paralel organize Fetullah Gülen ve cemaati örgütü eleman ve üyeleri ajanları tarafından halen 17 Aralık 2013 darbesini ısrarla sonuçlandırmaya çalışmak ve hükümeti ekonomik, siyasi ve gayri ahlaki araçlarla düşürmeye çalışmaya teşebbüs etmek,

17 Aralık darbesinden geriye dönük hazırlık safhasında ve 17 Aralık darbesinin devam eden süreci içerisinde ve tahkikat sürecinde ortaya çıkacak re’sen suçlar ile Başbakan ile yakınları, kabine üyelerine yönelik hükumeti düşürmek amacıyla psikolojik ve propaganda operasyonları ile suç uydurmayı ve suç isnat etmeyi kapsayan suçlar…”