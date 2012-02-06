Savcı Zekeriya Öz’e yeni görev

T24 - “Ergenekon” soruşturmasını yürütürken özel yetkileri alınan Savcı Zekeriya Öz, bundan böyle kaçakçılık ve narkotik soruşturmalarından sorumlu olacak.



Savcı Zekeriya Öz, Odatv soruşturmasını yürütürken Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından özel yetkileri alınarak Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atanmıştı.



Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın inşatının sorumluluğu verilen Savcı Öz, daha sonra arşivden sorumlu Başsavcı Vekilliği görevini üstlendi.



Akşam gazetesinin haberine göre; Savcı Öz’e yeni bir görev verildi.



Savcı Öz, İstanbul'da yürütülen kaçakçılık ve narkotik soruşturmalarında yetkili isim oldu.



Kritik soruşturmalarda görev alacak savcıları belirleyecek Öz, soruşturmaları da denetleyecek.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Öz, Adli Sicil Kayıtları'ndan da sorumlu olacak.



