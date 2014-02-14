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Savcı Zekeriya Öz'den Yunus Emre'li mesaj: Mazlumun ahı indirir şâhı

Yolsuzluk operasyonunu izleyen günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nden Bakırköy'e, sonra Bolu'ya atanan savcı Öz'den Yunus Emre'li mesaj: Her şeyin bir vakti vardır

14 Şubat 2014 01:01

Arzu Yıldız/Ankara
 
17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nden alınarak önce Bakırköy'e, sonra Bolu'ya atanan Savcı Zekeriya Öz, Yunus Emre'den alıntı yaparak "Mazlumun ahı indirir şâhı. Elbette her şeyin bir vakti vardır" dedi. 
Savcı Zekeriya Öz, Twitter hesabından Yunus Emre'nin sözlerini paylaştı. Geçen günlerde Bakırköy ardından Bolu'ya atanan savcı Öz, hesabından şunları yazdı:   
"Olsun be aldırma Yaradan yardır.
Sanma ki zalimin ettiği kârdır.
Mazlumun ahı indirir şâhı.
ELBETTE
HER ŞEYİN BİR VAKTİ VARDIR.
Yunus Emre" 
Öz'ün akşam saatlerinde attığı tweet, bin beş yüzün üzerinde paylaşım aldı.   

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