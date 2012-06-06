Savcı, zanlı ve kaçak sigara aynı araçta

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ceyhan İlçesi'nde sigara kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 14 Mayıs 2012 günü Adana'nın Ceyhan İlçesi, D-400 Karayolu, Öztükler mevkiinde bariyerler kurarak öğlen saatlerinde araç kontrolü yapmaya başladı.

Bu sırada polis noktasını görerek duran 06 plakalı Doblo marka araç dikkat çekti. Aracın içerisindeki karton kolileri görünce şüphelenen polis, kimlik kontrolü yapmak istedi.

Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre, araç şoförü kimliğini uzatarak kendisinin Osmaniye Cumhuriyet Savcısı M.Ç. olduğunu söyledi.

Yapılan sorgulamada direksiyondaki kişinin gerçekten Osmaniye savcısı M.Ç olduğu belirlendi. Yanındaki diğer kişinin ise kardeşine ait sahte M.A. kimliği kullanan A.A. olduğu anlaşıldı. A.A.'nın 'kasten adam öldürmek' suçundan üç yıldır arandığı tespit edildi.

Araçtaki kolilerde arama yapan polis, karton kutularda 10 bin paket kaçak sigara buldu. KOM ekipleri Gaziantep'ten alınıp Mersin'de piyasaya sürüleceğini tahmin edilen sigaralara el koydu.

Savcı M.Ç. ve A.A. hakkında satmak amacıyla gümrük kaçağı sigara bulundurmak ve nakletmek suçlarından işlem yapıldı. A.A. sigara kaçakçılığından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ancak cinayet suçundan cezaevine girdi. Savcı M.Ç.'nin dosyası ise ayrılarak Adalet Bakanlığı'na gönderildi.