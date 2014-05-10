Savcı Yücetürk: Hâkim ve savcılar görevlerini yapmaktan korkuyor

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) üye seçimleri öncesi bakanlık bürokratlarının da katılımı ile kurulan Yargıda Birlik Platformu’nun Ankara’daki toplantısına YARSAV yönetiminden Savcı Bülent Yücetürk’ün konuşması damgasını vurdu. Yücetürk, “hakim ve savcıların görevlerini yapmaktan korkar hale geldiklerini, paralelci ve çeteci olmakla suçlandıklarını” belirterek bu platformla hareket etmeyeceklerini ifade etti.

Eylül ayında gerçekleşecek olan HSYK üye seçimleri öncesi yargı camiasında seçim hazırlıkları başladı. Seçim öncesi kurulan Yargıda Birlik Platformu bu kapsamda iki gün önce Ankara Gölbaşı İl Vilayet Konağı'nda yüksek yargı mensupları, adli yargıdan birçok hâkim ve savcı ile yemekli bir toplantıda bir araya gelerek platformu ve amaçlarını anlattı. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basri Bağcı, HSYK Genel Sekreteri Bilgin Başaran, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık, HSYK Genel Sekreter Yardımcısı Musa Kanıcı, Ankara Cumhuriyet başsavcıvekilleri Ramazan Kaya, Harun Kodalak, Ankara hakimleri Hayri Keskin, Gülsüm Mısır, İstanbul Anadolu Başsavcıvekili Ömür Topaç, HSYK Müfettişi Mehmet Yılmaz ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahattin Menteş’in üye olduğu platformda yemek sonrası istişareler yapıldı. Platform tarafından basına yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

“Yargıya olan güven kaybını durdurmak ve sonrasında güveni yeniden tesis etmek amacıyla, farklı görüş ve fikri zenginliğe sahip hakim ve savcıların bir araya gelmesiyle Yargıda Birlik Platformu kurulmuştur. Amacımız yargı yönetiminin belirli bir grubun tekelinden alınarak liyakati esas alan ve kimseyi ötekileştirmeyen yeni bir yargı yönetimi tesis etmek olup, bu bağlamda hakim ve savcılarımızın görüşlerinin alınması için bir araya gelmeyi ve sonrasında ortaya çıkan sorunları ve çözüm önerilerinin masaya yatırılmasını çok önemli addediyoruz.”

'Yargı paralelci çeteci olmakla suçlanıyor'

Platformda söz alan YARSAV yönetiminden Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk, YARSAV olarak bu birliğe dahil olmadıklarının altını çizdi, şunları söyledi:

“Bugün yargı bağımsızlığı,yargının bağlanmasına bu bağında giderek kör düğüme dönüştüğünü gördük.

Bugün tüm hakim ve savcılar verecekleri karar karşısında başlarına gelecekten korkar hale geldiler.

Herkes telefonda veya odasında, evinde konuşmaktan korkar hale geldi.

Yargının bir kısmı parelelci çeteci olmakla suçlanır hale geldi.Tüm bu tartışmaların altında yapılan HSYK seçimlerine gidiyoruz, nasıl bir HSYK olmalı; öncelikle HSYK belli bir idolojik görüşün egemenliğinde olmamalı.

Yargı bağımsızlığını tehdit eden yegâne güç iktidardır, bu nedenle HSYK iktidara karşı da bağımsız olmalıdır. Bu nedenle bakanlık tarafından kurulan platformun seçeceği HSYK yargı bağımsızlığını sağlayamaz.”