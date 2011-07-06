Savcı Yıldırım hakkında yakalama kararı istedi

T24 - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında futbolda şike iddialarına ilişkin soruşturmada alınan gözaltı kararı kaldırıldı. Ancak savcı Yıldırım hakkında akşam saatlerinde prosedür gereği yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.



Yıldırım'ın avukatları, müvekkillerinin sağlık durumuna ilişkin raporu bugün özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine sundu. Soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk, söz konusu raporu inceledikten sonra, Yıldırım hakkındaki gözaltı kararını kaldırdı.





İYİLEŞTİKTEN SONRA İFADE VERECEK



Aziz Yıldırım'ın halen tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünde bir polis memurunun beklediği, iyileşmesinin ardından ifade vermek üzere adliyeye çağrılacağı, savcı Berk'in tedavi sonrası Yıldırım'ın mevcutlu olarak getirilmesi talimatı verdiği öğrenildi.



Ayrıca İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamada Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak bu gece hastanede kalacağı açıklandı.



