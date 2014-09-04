Okmeydanı'nda öldürülen Uğur Kurt için 106 gün sonra çevik kuvvet destekli keşif

23 Mayıs günü Okmeydanı’nda çıkan olaylarda cemevi avlusunda bir tanıdığının cenazesini beklerken polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Uğur Kurt'un soruşturmasını yürüten savcı 106 gün sonra keşif için Okmeydanı'na gitti.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre çok sayıda polisle Okmeydanı'na gelen soruşturma savcısı Hasan Yılmaz ve polisleri bir grup sloganlarla karşıladı.

Okmeydanı Cemevi’nde cenaze beklerken polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Uğur Kurt'un öldürülmesine ilişkin soruşturmada, tam 106 gün sonra bugün olay yerinde keşif işlemi yapılıyor. Soruşturmayı yürüten Savcı Hasan Yılmaz, kalabalık bir polis grubuyla mahalleye gelerek, hem polis memuru S.K.’nin ateş ettiği sokak başı ile Uğur Kurt’un vurulduğu cemevi avlusunun arasında ölçüm işlemleri yapılıyor. Keşif işlemi sırasında mahallede Terörle Mücadele Şubesi, Asayiş Şubesi, Olay Yeri İnceleme Şubesi ve Şişli Emniyeti'nden olmak üzere, çok sayıda birimden onlarca polis ve zırhlı araç görev alıyor.

Kurt Ailesi’nin avukatı Aslı Kazan Gilmore, mahalleye adeta bir polis ordusunun yığıldığını belirterek, “Savcı bey resmen bir ordu getirmiş. Bu asla kabul edilemez. Zaten savcı, soruşturmada meşru müdafaa ifadesini kullanarak, şüpheli avukatı olarak hareket ediyor. Şimdi de olay yeri incelemeyi 'Kimseye haber vermeden yapalım' deyip buraya bir polis ordusu yığarak, o iddiasının zeminini hazırlıyor. Bunları tutanağa geçireceğiz” dedi.