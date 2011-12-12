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Savcı tutukluluk istedi İSTANBUL (A.A)

12 Aralık 2011 20:09

-Savcı tutukluluk istedi İSTANBUL (A.A) - 12.12.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasına bakan savcı Mehmet Ali Pekgüzel, Alparslan Arslan'a Danıştay saldırısında kullanılan Glock marka 2 silahın temin edilmesine ilişkin tutuksuz yargılanan Aykut Metin Şükre, Kenan Özay, Selçuk Özkan ve Erkan Ayyıldız'ın tutuklanmasını istedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada görüşünü açıklayan savcı Pekgüzel, kolluk aşama tutanağı, bilirkişi raporları, çelişkili ifadeler, ifadelerini değiştirerek delil karartma ya da yok etme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle Şükre, Özay, Özkan ve Ayyıldız'ın tutuklanmasına karar verilmesini istedi.

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